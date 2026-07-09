Durante su conferencia matutina de este 9 de julio, Claudia Sheinbaum rechazó públicamente la posibilidad de implementar impuestos a las herencias en México.

“Yo no estoy de acuerdo, no abriría ese debate” Claudia Sheinbaum

Esta declaración surge como respuesta a una propuesta de la ministra Lenia Batres, quien sugirió gravar los patrimonios heredados y los recursos de las Afores para reducir la desigualdad social.

Claudia Sheinbaum aclaró que, aunque tales gravámenes existen en otros países, su administración no impulsará ninguna reforma fiscal en ese sentido, por lo que descartó abrir un debate legislativo sobre el tema.

Claudia Sheinbaum descarta gravar las herencias como propone Lenia Batres

Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum se pronunció en contra de la propuesta de gravar las herencias y legados en México, sostuvo que su gobierno no cree que deban gravarse estos bienes.

Dejó claro que su administración no tiene planes de impulsar una reforma para aplicar impuestos a las herencias o a los recursos heredados de las Afores.

La presidenta de México aprovechó para reiterar que no se contempla la creación de nuevos impuestos durante su sexenio.

En caso de requerir mayor recaudación, se analizarían mecanismos que no afecten directamente a la población.

Claudia Sheinbaum aclaró que la propuesta de gravar las herencias es una opinión de la ministra Lenia Batres y no un planteamiento de su Gobierno.

Afirmó que la ministra Lenia Batres tiene “todo el derecho de tener una opinión”, pero que ella no comparte esa visión legislativa.

Sheinbaum reconoció que los gravámenes a las herencias existen en muchos países del mundo y que no es una propuesta “extraña”, pero insistió en que no forma parte de la agenda del gobierno federal.

“Es opinión de la ministra y tiene todo el derecho de tener una opinión; en nuestro caso no creemos que deban gravarse las herencias. Se gravan prácticamente en todos los países del mundo, no es algo extraño, pero no sería un planteamiento que nosotros haríamos” Claudia Sheinbaum

¿Por qué Lenia Batres propone gravar las herencias?

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, defendió la necesidad de gravar las herencias en México basándose principalmente en argumentos sobre la justicia social y la redistribución de la riqueza.

Lenia Batres argumentó que cuando una persona recibe bienes o recursos que no provienen de su propio esfuerzo, este hecho “en estricto sentido, reproduce desigualdades sociales”.

Para la ministra, el pago de impuestos representa el “único mecanismo que tiene nuestro mundo para redistribuir esta riqueza”.

Calificó de “injusto” que actualmente no se graven las herencias y legados en el país.

Señaló que el problema de fondo no es solo la exención de ciertos recursos, sino que el régimen fiscal mexicano permite que estos bienes no paguen el Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo que contribuye a ampliar las desigualdades patrimoniales.

Estas declaraciones surgieron durante una sesión de la SCJN donde se analizaba si los beneficiarios de cuentas individuales de Afore de trabajadores fallecidos debían pagar impuestos.

En ese contexto, Batres propuso que, en lugar de mantener exenciones, se debería revisar el régimen tributario general para que tanto las herencias como los legados estén sujetos a gravámenes.