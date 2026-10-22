Arturo Medina, subsecretario de Gobernación, afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum es la persona más comprometida con la atención a las personas desaparecidas y sus familias.

En entrevista con López-Dóriga, Arturo Medina explicó el intercambio que sostuvo con diversos países en la ONU y destacó que Sheinbaum supervisa los avances de la estrategia nacional de búsqueda.

Quiero decir que, la persona más comprometida en el gobierno de México con las con las personas desaparecidas y las familias, es la presidenta. Es la persona más al pendiente, nos pone indicadores, nos pone metas y está constantemente al pendiente de los avances. Arturo Medina, subsecretario de Gobernación

Arturo Medina resalta participación de Sheinbaum en la estrategia de búsqueda de desaparecidos

Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, asistió a la ONU para exponer las estrategias que se han implementado en atención al problema de la desaparición en México.

Arturo Medina resalta participación de Sheinbaum en la estrategia de búsqueda de desaparecidos (Tomada de video )

Durante la conversación, Arturo Medina destacó que alrededor de 16 mil personas fueron localizadas durante el último año mediante la estrategia y la coordinación entre instituciones federales y estatales.

Medina sostuvo que las acciones comenzaron desde el inicio de la administración de Sheinbaum, quien, según él, es la persona “más comprometida” en atender y dar solución a los casos de desaparición.

De acuerdo con Arturo Medina, Claudia Sheinbaum mantiene una supervisión constante, establece metas e indicadores y da seguimiento a los avances en la búsqueda de personas desaparecidas.

Sobre la cifra de aproximadamente 132 mil personas desaparecidas, el funcionario indicó que el registro nacional está bajo revisión de especialistas para verificar la calidad de los datos e identificar registros incompletos.

Asimismo, aseguró que el gobierno mexicano está abierto al escrutinio internacional y a la cooperación con organismos y expertos para transparentar toda la información sobre los desaparecidos.