A más de 20 horas de bloqueo sobre la carretera México-Toluca a la altura de Lerma, automovilistas y familias buscadoras que piden por los desaparecidos en México, se enfrentan a punta de golpes para que se reabra el paso.

Autoridades del Estado de México siguen sin acercarse a las familias buscadoras para entablar una mesa de diálogo por las desapariciones de sus familiares.

Familias buscadoras y automovilistas se enfrentan por bloqueo en la México-Toluca

El 20 de octubre de 2026 a las 11:00 am empezaron los bloqueos en la carretera México-Toluca por el colectivo Fuerza Mariposa exigiendo que autoridades del Estado de México sigan buscando a sus familiares desaparecidos.

Sin embargo, una vez transcurridas más de 20 horas de bloqueo y abriendo un solo carril en algunos momentos del día, las familias buscadoras y los automovilistas se enfrentaron por el prolongado cierre.

Alrededor de las 8:00 am del 21 de octubre, fue que automovilistas y familias buscadoras se enfrentaron con golpes y aventándose objetos unos a otros, cada uno con su objetivo: cruzar el bloqueo y continuar el bloqueo, respectivamente.

Según los reportes, las agresiones sucedieron porque además no existía la presencia de ningún policía en la zona para el resguardo de automovilistas ni familias buscadoras. Siendo que una de las madres buscadoras resultó lesionada tras ser agredida.

Asimismo, se ha informado que autoridades del Estado de México tampoco se han acercado al colectivo Fuerza Mariposa para negociar una mesa de trabajo y así atender sus peticiones de continuar la búsqueda de sus familiares aunque hayan transcurridos más de 7 años del suceso.