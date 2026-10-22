Familias de personas desaparecidas retiraron el bloqueo de la autopista México-Toluca tras alcanzar acuerdos con autoridades del Estado de México para atender sus principales demandas.

La circulación vehicular quedó restablecida durante los primeros minutos del jueves 22 de octubre, después de más de 37 horas de bloqueo en el municipio de Lerma.

Los colectivos de búsqueda acordaron instalar mesas de trabajo para revisar carpetas de investigación y dar seguimiento a los casos de personas no localizadas.

¿Qué acordaron familias buscadoras con la Fiscalía del Estado de México?

El retiro ocurrió después del diálogo entre representantes de los colectivos y autoridades mexiquenses, encabezadas por el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes.

Entre los acuerdos destaca la atención directa al pliego petitorio presentado por las familias y la instalación de reuniones específicas para revisar cada carpeta.

El Gobierno del Estado de México informó que mantendrá un diálogo permanente, acompañamiento institucional y seguimiento a las solicitudes planteadas por los colectivos durante las reuniones.

Familias buscadoras bloquean la carretera México-Toluca por más de 12 horas. (Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

Tras concretarse el acuerdo, los manifestantes retiraron carpas, tiendas de campaña, ramas, piedras y otros objetos colocados sobre la autopista México-Toluca.

Los objetos se encontraban en el kilómetro 48+200, con dirección a la Ciudad de México, donde la protesta provocó filas kilométricas durante más de día y medio.

Elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional participaron en las labores de limpieza, proceso que tomó aproximadamente una hora para despejar completamente la vialidad.

Las autoridades también proporcionaron transporte para facilitar el regreso de los manifestantes a sus hogares, mientras continuarán las mesas de trabajo para revisar los casos.