El gobierno del estado de Baja California mantendrá activas sus preparatorias militarizadas para el cilco escolar 2026-2027 pese a orden de la Secretaría de Educación Publica (SEP).

Y es que la SEP determinó el cierre definitivo de todos los planteles que operan bajo un esquema militarizado en el país, tras el feminicidio de la joven Dafne Zapata en un campamento en Tamaulipas.

Baja California afirma que preparatorias militarizadas operan con un esquema civil y no militar; denominación apela a la disciplina, aseguran

La Secretaría de Educación de Baja California manifestó que en sus planteles militarizados de Tijuana y Tecate no existen riesgos ni se han registrado incidentes graves en cuatro años de funcionamiento.

Autoridades de Baja California defienden la permanencia de su sistema militarizado bajo el argumento de que su enfoque es estrictamente civil y preventivo, distanciándose de los señalamientos de prácticas de abuso.

El secretario de Seguridad estatal, el general Laureano Carrillo Rodríguez, dijo que el termino “militarizado” se emplea exclusivamente para definir un eje de valores y disciplina.

Su objetivo, aseguró, está destinado a rescatar a jóvenes en situación de vulnerabilidad, operando siempre bajo un marco jurídico civil y no militar.

Baja California mantendrá preparatorias militarizadas pese a orden de la SEP (OMAR MARTÍNEZ / CUARTOSCURO / Omar Martínez Noyola)

Actualmente, el sistema estatal opera a través de los planteles General Enrique Bordes Mangel y Teniente Alberto Bonilla Colmenero, que en conjunto atienden a una población activa de 572 alumnos.

Afirman que el programa combina el plan de estudios oficial del bachillerato general con actividades complementarias como orden cerrado, banda de guerra y acondicionamiento físico.

Si bien la instrucción académica está a cargo de docentes del orden civil, la supervisión disciplinaria es dirigida por militares en retiro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El gobierno de Baja California confía en que el carácter público y la validez de sus claves de centro de trabajo permitan que estos bachilleratos queden exentos de la suspensión definitiva ordenada por la SEP.