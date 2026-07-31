Mario Delgado reafirmó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no autoriza de ninguna manera la operación de escuelas militarizadas en México, señalando que este tipo de enseñanzas corresponde únicamente a las fuerzas armadas.
El titular de la SEP ordenó a las Secretarías de Educación de los 32 estados del país la revisión de las escuelas militarizadas, para que ninguna opere bajo este sistema a partir del 31 de agosto de 2026.
En caso de que esto no ocurra, Mario Delgado indicó que se impondrán fuertes sanciones, reiterando que las escuelas militarizadas o castrenses no cumplen con el sentido humanista de la Nueva Escuela Mexicana.
“Este tipo de instituciones (militarizadas) no tienen cabida en nuestro sistema educativo”.Mario Delgado
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