A través de un breve mensaje que compartió en su cuenta de X, la senadora de Morena, Andrea Chávez, extendió un agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por la visita a Chihuahua.

En su publicación, la legisladora federal expresó su emoción por la visita de la presidenta, por lo que le agradeció no solo por realizar una gira en la entidad, sino por su trabajo.

“Bienvenida a su casa querida Presidenta. En Chihuahua estamos felices y emocionados con su visita. Gracias por todo su trabajo y esfuerzo” Andrea Chávez

Andrea Chávez dio la bienvenida a Claudia Sheinbaum en su visita a Chihuahua

El viernes 12 de diciembre, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, llegó al estado de Chihuahua como parte de una visita de trabajo en la que estuvo presente en diversos puntos de la entidad.

Ante ello, la senadora de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrea Chávez, publicó un mensaje en el que le dio la bienvenida a la presidenta y le agradeció por la visita.

Andrea Chávez agradece a Claudia Sheinbaum por su visita a Chihuahua (@AndreaChavezTre/X )

Tras asegurar que Chihuahua es la casa de Claudia Sheinbaum, la senadora aseveró que en la entidad se encontraban muy felices y emociones por la gira de trabajo en el estad.

Finalmente, y luego de extenderle un agradecimiento por el “trabajo y esfuerzo” que lleva a cabo, Andrea Chávez le expresó su solidaridad a la mandataria al sentenciar que “no está sola”.

Actividades de Claudia Sheinbaum en su visita a Chihuahua

Cabe destacar que la visita de Claudia Sheinbaum al estado de Chihuahua se extenderá durante todo el fin de semana, como se establece en su agenda que inició hoy y terminará el domingo 14 de diciembre:

Viernes 12 de diciembre: Visita al criadero de ganado en el Campo Militar de Santa Gertrudis, recorrido por la Base Aérea Militar y revisión del Centro Nacional de Adiestramiento

Sábado 13 de diciembre: Encabezará el Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara, con decreto de propiedad comunal para el pueblo Ódami en Santa Tulita, Guadalupe y Calvo

Domingo 14 de diciembre: Estará en Ciudad Juárez, con actividades de inspección de obras, recorridos en centros educativos y visitas a proyectos sociales, sin eventos masivos