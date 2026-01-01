Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer el primer nacimiento de este 2026, se trató de la bebé Sofía Isabela, miembro de la familia Hernández Vázquez.

La pequeña Sofía Isabela nació en el Hospital de Gineco Obstetricia del IMSS en Tlalnepantla, gozando de plena salud, para alegría y felicidad de su madre, Andrea Guadalupe de 24 años de edad.

Sofía Isabela, primera bebé nacida en 2026 en el IMSS (Cortesía)

Sofía Isabela nació en el primer minuto de 2026 en el IMSS

El nacimiento de Sofía Isabela se dio a las 00:01 horas del 1 de enero de 2026, en el Hospital de Gineco Obstetricia (HGO) con Medicina Familiar No. 60 del IMSS en Tlalnepantla, Estado de México.

La cirugía por el nacimiento de Sofía Isabela fue cesárea exitosa por parte del personal del mencionado hospital del IMSS; quienes recibieron a la pequeña con un pesó 2.8 kilogramos y 50 centímetros de tamaño.

Tras el alumbramiento, la bebé fue tomada por su madre, Andrea Guadalupe, siguiendo los protocolos institucionales establecidos por el modelo de Atención Materna Integral (AMIIMSS).

Esto para el acompañamiento continuo en todo el proceso reproductivo de la mujer y sus familias, así como parte del proceso de apego inmediato desde el minuto cero de nacimiento, necesario para la madre y la bebé.

“Me siento feliz, me siento contenta y es algo que le puedo contar cuando esté grande”, declaró la madre, originaria de Cuautitlán Izcalli, al momento de recibir a su pequeña.

Personal del IMSS participó activamente en el nacimiento de Sofía Isabela

En la cirugía por el nacimiento de Sofía Isabela en el IMSS participaron activamente:

La médica anestesióloga Elizabeth Rosas

La pediatra Paola Marbella Trejo

La ginecóloga Zaira Rebollar Martínez

La coordinadora clínica del turno nocturno, doctora Rosa Elena Cano Nava

La enfermera quirúrgica Blanca Luz Cazares

El enfermero circulante ⁠Mario Alberto Hernández Reyes

Es de destacar que el HGO con Medicina Familiar No. 60 del IMSS tiene el reconocimiento como Hospital Amigo del Niño y la Niña por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.

Esto por su implementación de actividades de promoción de la lactancia materna exclusiva al nacimiento, el alojamiento conjunto, una atención amigable, entre otras.

De ahí que Sofía Isabela y su madre estuvieran en buenas manos durante todo el proceso.

Durante 2025, las y los médicos especialistas de este hospital otorgaron un total de 5 millones 762 mil 239 consultas de Medicina Familiar y 21 mil 102 consultas de especialidad.