La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitó este fin de semana el estado de Chihuahua, en donde sostuvo encuentros con la gobernadora Maru Campos.

El reunión principal entre Maru Campos y Claudia Sheinbaum tuvo lugar en Ciudad Juárez, en donde ambas participaron en la inauguración del Centro Libre para las Mujeres.

Maru Campos destaca entendimiento tras visita a Chihuahua de la presidenta Sheinbaum

El fin de semana del 13 y 14 de diciembre de 2025, la gobernadora Maru Campos y Claudia Sheinbaum se reunieron en Chihuahua, toda vez que la presidenta de México participó en diversos eventos.

El primero de ellos fue la inauguración del Centro Libre para las Mujeres de Ciudad Juárez, un espacio seguro que servirá de protección para quienes lo necesiten.

Maru Campos destacó que comparte visión con Claudia Sheinbaum, por lo que el encuentro entre ambas es un claro ejemplo del trabajo conjunto entre los gobiernos estatal y federal.

Claudia Sheinbaum, Maru Campos y Citlalli Hernández inauguraron el Centro LIbre en Juárez, Chihuahua (Cortesía)

Asimismo, la presidenta Sheinbaum y la gobernadora Campos participaron en un diálogo con estudiantes, el cual tuvo lugar en el CBTIS 291 de Ciudad Juárez.

Posteriormente ambas mandatarias fueron parte de la entrega de apoyos y becas para miles de estudiantes de Chihuahua, como parte del impuso para el futuro de los jóvenes.

Maru Campos señaló que la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum es muestra también de los esfuerzos por impulsar proyectos conjuntos, destacando la relación que existe entre ambos gobiernos.

Así fue el encuentro entre Sheinbaum y Maru Campos en Chihuahua ( @MaruCampos_G / X)

Visita de Sheinbuam a Chihuahua: Abogado de Duarte Jáquez negó sobornos al gobierno estatal

La visita de la presidenta Sheinbaum a Chihuahua tiene lugar luego de que Héctor Villasana, abogado del exgobernador de dicha entidad, César Duarte Jázquez, negara que su cliente sobornada en algún momento a la gobernadora Maru Campos como acusó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el defensor, no existen pruebas de que Duarte Jáquez haya sobornado a Maru Campos, presentando incluso un reclamo por dichas acusaciones contra la FGR.

En este sentido, Villasana recalcó que la gobernadora de Chihuahua no ha sido llamada a declarar por las autoridades, pues se trata de un caso cerrado desde antes de que ella asumiera la gubernatura.

El abogado manifestó que Maru Campos solventó el asunto años atrás por la vía jurídica, obteniendo un auto de no vinculación al proceso y el cierre del caso.