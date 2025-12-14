Claudia Sheinbaum se puso los guantes de box y se subió al ring ante La Bonita Fernández en Ciudad Juárez, Chihuahua, a fin de enviar el mensaje “las mujeres podemos ser lo que queramos ser”.

Como parte de su gira en Chihuahua, Claudia Sheinbaum, acudió a entrenar con la boxeadora que es la primera campeona de Ciudad Juárez del Consejo Mundial de Box, entre otras muy diversas actividades.

Diana Laura, La Bonita Fernández destacó el honor que tuvo al ser visitada por la presidenta de México e incluso le regaló los guantes de box color rosa con los que entrenó.

Este es el ejercicio que actualmente hace Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum contó mientras se preparaba con los guantes de box que actualmente el tipo de ejercicio que hace es correr .

También relató que antes hizo ballet además de pertenecer al equipo de remo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Por su parte, Diana, La Bonita Fernández, le contó que corre en la mañana, a las 11:00 am hace casi dos horas de box en el gimnasio y en la noche hace ejercicio físico, rutina que practica todos los días.

La mandataria felicitó a La Bonita Fernández por sus logros y su carrera en el box, a lo que la boxeadora respondió “gracias, es un gran ejemplo para mi”.

Claudia Sheinbaum hace gira en Chihuahua; entrena box con La Bonita Fernández

Claudia Sheinbaum estuvo de gira por Chihuahua desde la tarde del 12 de diciembre.

