Autoridades federales confirmaron la detención de Jesús Plácido Galindo en el estado de Guerrero, identificado como promotor indígena del CIPOG-EZ.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Jesús Plácido Galindo es acusado por el delito de homicidio calificado, además de contar con señalamientos por presuntos nexos con grupos del crimen organizado.

Pero, ¿quién es Jesús Plácido Galindo? Te contamos lo que sabemos acerca del promotor indígena del CIPOG-EZ.

¿Quién es Jesús Plácido Galindo? Promotor indígena del CIPOG-EZ

Jesús Plácido Galindo es un líder comunitario indígena en el estado de Guerrero, conocido principalmente por ser el promotor y vocero del Consejo Indígena y Popular de Guerrero “Emiliano Zapata” (CIPOG-EZ).

Proviene de una familia con un largo historial de activismo, es hijo del exlíder agrario Cirino Plácido Valerio y sobrino de Bruno Plácido Valerio, el fundador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

¿Qué edad tiene Jesús Plácido Galindo?

Se desconoce cuál es la edad exacta de Jesús Plácido Galindo, aunque reportes señalan que tendría más de 40 años.

¿Quién es la esposa de Jesús Plácido Galindo?

Se desconoce si Jesús Plácido Galindo se encuentra casado.

¿Qué signo zodiacal es Jesús Plácido Galindo?

Al no contar con la fecha de nacimiento de Jesús Plácido Galindo, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Jesús Plácido Galindo?

La información conocida de Jesús Plácido Galindo no permite establecer si el líder comunitario tiene hijos.

¿Qué estudió Jesús Plácido Galindo?

De acuerdo con la información, Jesús Plácido Galindo contaría con educación básica, aunque se desconoce cuál es su máximo grado de estudios.

¿En qué ha trabajado Jesús Plácido Galindo?

Jesús Plácido Galindo se desempeña como promotor y vocero del Consejo Indígena y Popular de Guerrero “Emiliano Zapata” (CIPOG-EZ).

Asimismo, el líder agrario también es consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF).