Parque Zoológico de León confirma dos casos de gusano barrenador en un Yak y un Elk, por lo que se iniciaron los protocolos de vigilancia, bioseguridad y medicina preventiva.

El primer caso de gusano barrenador en el Zoológico de León se registró el 5 de junio, cuando un Elk presentó una lesión en la mandíbula.

Posteriormente, el 12 de junio se detectó la presencia de gusano barrenador en en un Yak, quien presentaba una lesión en el canal auditivo.

Detectan dos casos de gusano barrenador en Zoológico de León

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó que dos especies pertenecientes al Zoológico de León presentaron lesiones en la piel e infestación de gusano barrenador.

El Parque Zoológico de León anunció la aplicación de protocolos de vigilancia, bioseguridad y medicina preventiva en todas las especies que cuida.

El Yak, un mamífero bóvido, y el ElK, ciervo canadiense, se encuentran bajo vigilancia médica y reportar que su evolución es favorable.

Yak del Zoológico de León (Instagram/@Zoológico de León﻿)

Ante esta situación, el Zoológico de León inició las siguientes medidas:

Monitoreo clínico diario

Fulminación de áreas

Atención médica inmediata a heridas

Vigilancia sanitaria

Diana Karen Casillas, directora del zoológico reveló que el Yak y el Elk fueron separados para evitar más riegos sanitarios en el lugar.

También se realizó una fumigación en la zona donde estuvieron los animales afectados.

Aprueban presupuesto para acciones preventivas y sanitarias en Zoológico de León

El Consejo Directivo del Zoológico aprobó 163 mil pesos del presupuesto para reforzar las labores de fumigación y la compra de medicamentos para los procesos de medicina preventiva.

Con este presupuesto se van a comprar fumigadoras aspersoras, dardos y medicamentos con el fin de evitar nuevo casos de gusano barrenador en el Zoológico de León.

El Zoológico de León es el primer recinto de este tipo en México con casos de gusano barrenador.