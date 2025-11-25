En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres del 25 N, el Gobierno de México, junto con todos los gobernadores firmaron 10 compromisos para combatir la violencia de género.

Desde la conferencia mañanera del pueblo del martes 25 de noviembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo hizo de conocimientos público, juntos con los 32 gobernadores y gobernadoras este “Compromiso Nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres”.

Con quienes tuvo un enlace en vivo y mostraron todo su apoyo y respaldo al compromiso nacional en contra de la violencia de las mujeres en México.

Estos son los 10 compromisos en el 25N para combatir la violencia de género que firmaron los gobernadores de México

Este "Compromiso Nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres“, consta de 10 acciones orientadas a visibilizar y promover la erradicación de las violencias contra las niñas y las mujeres.

Estos 10 compromisos se traducen en acciones que comprenden de:

Difundir la campaña permanente por la igualdad y contra las violencias para abonar al cambio cultural Acompañar el proceso de homologación del tipo penal de “abuso sexual” En coordinación con las Fiscalías y los Tribunales del Poder Judicial locales, garantizar que ninguna denuncia sea desechada o desestimada: Se pone a disposición de las víctimas el número 079 opción 1 para seguimiento Instalar una mesa de coordinación con las instancias de movilidad de las entidades federativas para elaborar lineamientos y acciones de prevención y atención de las violencias en el transporte público y concesionado Todos los derechos para todas las mujeres en todas las entidades del país. Homologar las leyes a favor de las mujeres, como violencia digital, violencia vicaria, violencia con ácido, etc Creación de senderos seguros en los espacios públicos con mayores índices de violencia hacia las mujeres Realizar en las escuelas, los días 25 de cada mes, actividades para fomentar la igualdad y el trato con respeto entre niños y niñas Capacitar y certificar a las y los servidores públicos para que realicen sus labores con perspectiva de género Instalar una mesa de trabajo permanente entre la Secretaría de Mujeres, el Poder Judicial y las fiscalías para actualizar y fortalecer los protocolos de atención e investigación de las violencias para agilizar la procuración y acceso a la justicia de las mujeres Acompañar con acciones puntuales la atención integral a las víctimas indirectas de feminicidio

Además el Plan Integral Contra el Abuso Sexual está en marcha porque 22 entidades tienen la iniciativa inscrita en el Congreso para la modificación en el tipo penal del abuso sexual, de las cuales una ya tiene la aprobación en comisiones, mientras que 10 presentan hoy la iniciativa.