Mediante un comunicado publicado en la red social X, Cuauhtémoc Blanco se pronunció sobre el video que lo puso en la mira y que involucra a la diputada del PT, Aracely Cruz.

El video muestra a Cuauhtémoc Blanco enviándole un beso a Aracely Cruz, quien en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres lo acusó de ser un hombre violento.

Tal acción fue interpretada como una burla, pero sobre todo como una agresión simbólica y sexual por la legisladora.

Por lo que esta presentó una denuncia de acoso que será analizada por el Comité de Ética, de la Cámara de Diputados.

Salvan del desafuero a Cuauhtémoc Blanco... por ahora (Cuauhtémoc Blanco vía X)

Cuauhtémoc Blanco niega haber agredido a Aracely Cruz en el video viral

A poco de darse a conocer que el Comité de Ética analizará la denuncia de Aracely Cruz, Cuauhtémoc Blanco negó haber agredido a la diputada.

”La reacción captada en el video no tuvo intención ofensiva ni de menosprecio”, citó Cuauhtémoc Blanco en su comunicado.

En el escrito, el diputado morenista justifica su comportamiento argumentando que se trató de un “gesto aislado, sin ánimo de confrontación y alejado de cualquier forma de respeto”.

Dando por hecho que cualquier acción puede ser observada, interpretada y difundida, una vez más, rechaza que haya existido una falta de respeto o una conducta que pudiera considerarse violenta.

Por lo que respetando la opinión de ajenos, recuerda que un debate debe sostenerse con respeto, responsabilidad y a la altura, sin descalificaciones personales, provocación constante y señalamientos sin sustento.

Cuauhtémoc Blanco niega agresión a Aracely Cruz (@cuauhtemocb10 / Red Social X)

Esto en referencia a la acusación de Aracely Cruz, la cual se basa en la denuncia por intento de violación y agresión física de Nidia Fabiola Blanco contra Cuauhtémoc Blanco .

Finalmente, el exfutbolista mexicano pide no utilizar lo ocurrido como herramienta de confrontación o disputa pública que desvirtúa la importancia del 25N, así como lastima a quienes verdaramente han sido víctimas y esperan justicia.