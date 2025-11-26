A Cuauhtémoc Blanco podría salirle caro el beso que le mandó a la diputada del PT, Aracely Cruz, en el pleno de San Lázaro.

Aracely Cruz, de 43 años, presentó una queja formal contra Cuauhtémoc Blanco, de 52 años, ante el Comité de Ética, de la Cámara de Diputados.

La legisladora del Partido del Trabajo (PT), además de ver la acción del diputado morenistas como una burla, dice haber sido objeto de una “agresión simbólica y sexual”.

“La simulación de un beso, un gesto que algunos intentan minimizar, pero que constituye una modalidad clara de acoso sexual. Lo grave no es solo es el acto en sí, que pretendió ridiculizarme, desautorizarme, y recordarme que para algunos mi presencia política sigue siendo un espacio que creen que tienen derecho a invadir” Aracely Cruz. Diputada del PT

Por lo que exige no normalizar el machismo, la agresión y tampoco permitir la revictimización ante medios de comunicación.

Al respecto, el Comité de Ética, de la Cámara de Diputados tomará acción.

#ULTIMA



SÈ ESTRENA COMITÉ DE ÉTICA‼️‼️‼️



Se enviará al Comité DENUNCIA de la diputada del PT @MAracely_Cruz, quien informó que el día de ayer fue objeto de una “agresión simbólica y sexual”.



Le enviaron un BESO al salir del pleno de San Lázaro. pic.twitter.com/zPpyXFBAuW — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) November 26, 2025

¿Qué pasó entre Cuauhtémoc Blanco y Aracely Cruz?

A Cuauhtémoc Blanco, ahora enemigo de Aracely Cruz, lo exhibieron en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Dentro del pleno de San Lázaro, diputadas acusaron a Cuauhtémoc Blanco de violento por lo que Aracely Cruz le exigió salir del recinto político.

El diputado morenista accedió a la petición; sin embargo, a su paso volteó a ver a la diputada del PT, a quien le mandó un beso.

Ante esto, Aracely Cruz levantó los brazos, acción que muchos interpretaron como una mentada de madre.

Por lo que la propia aclaró que no lanzó una grosería, alzó los brazos para darle a entender al exfubolista que lo quería fuera.

El pleito surgió durante el 25N, éste escaló luego de que la diputada presentará una denuncia de acoso ante la Cámara de Diputados.

Cabe mencionar que el Comité de Ética analizará la queja, la cual no tiene relación con la denuncia presentada por Nidia Fabiola Blanco, media hermana de Cuauhtémoc Blanco, quien lo acusa de intento de violación y agresiones físicas.