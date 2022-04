La periodista Azucena Uresti, reconoció que cometió un error al revictimizar a Debanhi Escobar, esto luego de que insinuó que la joven llevaba consigo drogas.

Por medio de Instagram, el movimiento Marea Verde realizó una publicación en la que condenó el tratamiento revictimizante que medios de comunicación hacen del caso de Debanhi.

Sobre lo ocurrido con Azucena Uresti, Marea Verde le pidió a la periodista “no soltar” a las víctimas y evitar seguir las tendencias machistas en las que incurren medios de comunicación.

Ante ello, Azucena Uresti publicó un mensaje con el cual respondió a la publicación del movimiento y en él, la periodista reconoció que cometió un error al revictimizar a Debanhi.

En su respuesta al señalamiento por revictimizar a Debanhi Escobar y su familia tras insinuar que la joven llevaba drogas , Azucena Uresti afirmó que “nunca ha soltado a las víctimas”.

En cuanto al caso específico de Debanhi, la periodista indicó que hasta el momento “nadie tiene la verdad” sobre lo que ocurrió en la muerte de la joven.

Incluso, pese a que previamente insinuó que Debanhi llevaba consigo drogas, afirmó que ha “sido sumamente cuidadosa”, pues dijo que durante toda su vida ha estado cerca de las víctimas.

Por ello, Azucena Uresti lamentó que Marea Verde la señale por abandonar a las víctimas y haya decido adoptar una postura machista como otros medios de comunicación.

Al respecto, Azucena Uresti indicó que le causa tristeza que el movimiento sea “injusto” con ella, pues insistió en que siempre ha estado de su lado.

Finalmente, en su respuesta la comunicadora admitió que incurrió en un error al revictimizar a Debanhi Escobar y negó que alrededor del caso exista una trama de conspiración.

“Nunca he soltado a las víctimas, queridas y ustedes lo saben. Nadie tiene la verdad sobre el caso, he sido sumamente cuidadosa porque he estado cerca toda mi vida y eso lo pueden constatar las familias de las víctimas. Me entristece que son injustas con quienes siempre hemos estado de su lado como es mi caso. Errores cometemos todos no siempre tiene que haber una conspiración”

Azucena Uresti