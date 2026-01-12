Llegó el día. La Aurora de México, el diario multiplaforma dirigido por Pablo Hiriart, ya realizó sus primeras publicaciones.

A primeras horas de este 12 de enero se habilitó el sitio web de La Aurora de México, periódico digital que tiene como finalidad informar de forma adecuada y oportuna a los mexicanos.

La Aurora de México da a conocer sus principios editoriales

Debido a que en los últimos 7 años el periodismo independiente ha estado bajo presión, amenazas y operaciones de desprestigio, nace La Aurora de México, cuya razón de ser es informar y explicar el día a día del acontecer nacional.

Cincuenta articulistas, corresponsales y columnistas colaboran en este nuevo camino donde, aseguran, transita la libertad de expresión y se desafía a la censura que busca imponer en México el pensamiento único.

Todos ellos comparten los principios de la democracia liberal sustentada en la división de poderes, que se deriva en:

Justicia no politizada

Libertad de expresión

Libertad de empresa

Pluralismo

Elecciones con árbitros independientes

Respeto irrestricto a las libertades individuales.

La Aurora de México es un diario independiente

A poco de darse a conocer la existencia de La Aurora de México, trascendió que Ricardo Salinas Pliego sería quien dictaría la editorial, lo que se desmiente ya que no es el dueño.

La Aurora de México es un diario independiente que se financiará a través de:

Venta de publicidad

Aportaciones lectores y de quienes estén interesados en apoyarlo.

Por lo que en los próximos días se dará a conocer el número de cuenta donde se realizarán las aportaciones económicas.

La Aurora de México (La Aurora de México / Sitio Web)

¿Qué hay detrás del nombre “La Aurora de México”?

La Aurora de México se presenta como una esperanza para periodistas y críticos intimidados por el gobierno con el uso ilícito de información fiscal y espionaje acompañado de una guerra reputacional.

Su nombre está inspirado en un periódico republicano de París, del mismo nombre, que a finales del siglo XIX publicó texto del escritor Emile Zola.

Éste defendía a un capitán de ejército francés llamado Alfred Deyfrus, acusado de entregar información confidencial al ejército alemán.

Su artículo originalmente había sido rechazo en el periódico donde Emile Zola, escribía, Le Figaro.

En L’Aurore se escribieron ocho columnas bajo el titular “Carta al presidente de la República”, donde Emile Zola defendía al acusado mostrando las pruebas fabricadas en su contra, pero sobre todo, defendía a Francia.

Inspirados en él, Pablo Hiriart y sus colaboradores, se han propuesto: defender todo aquello que nos defiende.