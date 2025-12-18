El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que el PRI, PAN y PT incurrieron en irregularidades millonarias, pues señaló que se detectaron diversos actos indebidos en sus procesos de fiscalización:

Gastos sin sustento

Omisiones contables

Un posible caso de suplantación de identidad

INE denuncia irregularidades millonarias: PRI

La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE denunció el 18 de diciembre que se detectaron irregularidades millonarias en los informes de gastos de 3 partidos: PRI, PAN y PT.

INE (Especial / Graciela López Herrera)

En el caso específico del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los consejeros integrantes de la UFT señalaron que los actos reportados de manera inadecuada se trataron de los siguientes:

Contrato por un estudio sobre leyes de partidos y procedimientos electorales con un costo de 20 millones de pesos, el cual se celebró sin autoría original y la empresa a cargo, LBGG Legal & Tech, no tiene registro patronal

Posible suplantación de identidad, pues un ciudadano negó cualquier vínculo con la empresa, lo que levanta sospechas de fraude

Debido a dicho caso, el INE informó que se resolvió imponer una sanción económica en contra del tricolor, por un monto de alrededor de 12 millones de pesos.

INE denuncia irregularidades millonarias: PAN

En la sesión del 18 de diciembre, la UFT del INE indicó que en la revisión de los reportes de gastos, también se detectaron inconsistencias en los informes del Partido Acción Nacional (PAN):

Operaciones reportadas pero no ejecutadas durante la elección de Puebla en 2018-2019

No se encontraron evidencias de capacitaciones, asistencias o listados para las actividades reportadas

El partido erogó 4 millones de pesos para tales ejercicios sin que haya sustento de ejecución

Por el caso que se trata del menos grave entre los 3 denunciados, la autoridad electoral impuso una multa que asciende a los 8.12 millones de pesos.

PAN redefine su proceso interno y abre la elección de candidatos a la ciudadanía (MARIO JASSO/CUARTOSCURO / Mario Jasso)

INE denuncia irregularidades millonarias: PT

Sobre el último de los casos, correspondiente al Partido del Trabajo (PT), el INE resolvió que dicha fuerza incurrió en la omisión de reportes de Comprobantes Fiscales Digitales a 134 proveedores:

El PT omitió reportar los comprobantes que en conjunto suman 38.1 millones de pesos

Cerca de 3 mil 125 comprobantes no se registraron en el Sistema Integral de Fiscalización

Se revelaron omisiones de comités estatales en Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas y Zacatecas

Al ser el partido con más casos de irregularidades, el PT fue el más sancionado, pues el INE determinó que debe pagar una multa por 18 millones de pesos.