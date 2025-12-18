El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que el PRI, PAN y PT incurrieron en irregularidades millonarias, pues señaló que se detectaron diversos actos indebidos en sus procesos de fiscalización:
- Gastos sin sustento
- Omisiones contables
- Un posible caso de suplantación de identidad
INE denuncia irregularidades millonarias: PRI
La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE denunció el 18 de diciembre que se detectaron irregularidades millonarias en los informes de gastos de 3 partidos: PRI, PAN y PT.
En el caso específico del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los consejeros integrantes de la UFT señalaron que los actos reportados de manera inadecuada se trataron de los siguientes:
- Contrato por un estudio sobre leyes de partidos y procedimientos electorales con un costo de 20 millones de pesos, el cual se celebró sin autoría original y la empresa a cargo, LBGG Legal & Tech, no tiene registro patronal
- Posible suplantación de identidad, pues un ciudadano negó cualquier vínculo con la empresa, lo que levanta sospechas de fraude
Debido a dicho caso, el INE informó que se resolvió imponer una sanción económica en contra del tricolor, por un monto de alrededor de 12 millones de pesos.
INE denuncia irregularidades millonarias: PAN
En la sesión del 18 de diciembre, la UFT del INE indicó que en la revisión de los reportes de gastos, también se detectaron inconsistencias en los informes del Partido Acción Nacional (PAN):
- Operaciones reportadas pero no ejecutadas durante la elección de Puebla en 2018-2019
- No se encontraron evidencias de capacitaciones, asistencias o listados para las actividades reportadas
- El partido erogó 4 millones de pesos para tales ejercicios sin que haya sustento de ejecución
Por el caso que se trata del menos grave entre los 3 denunciados, la autoridad electoral impuso una multa que asciende a los 8.12 millones de pesos.
INE denuncia irregularidades millonarias: PT
Sobre el último de los casos, correspondiente al Partido del Trabajo (PT), el INE resolvió que dicha fuerza incurrió en la omisión de reportes de Comprobantes Fiscales Digitales a 134 proveedores:
- El PT omitió reportar los comprobantes que en conjunto suman 38.1 millones de pesos
- Cerca de 3 mil 125 comprobantes no se registraron en el Sistema Integral de Fiscalización
- Se revelaron omisiones de comités estatales en Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas y Zacatecas
Al ser el partido con más casos de irregularidades, el PT fue el más sancionado, pues el INE determinó que debe pagar una multa por 18 millones de pesos.