Muy original no es el nombre, La Aurora. Lo busqué en Google cuando supe, ayer en la noche, que en un par de días lanzará un nuevo diario el columnista Pablo Hiriart, muy identificado con Carlos Salinas de Gortari. A él lo acompaña un grupo de personas dedicadas profesionalmente a la política, priistas y panistas —al menos dos de ellos cercanos a Salinas, dos o tres del gabinete de Calderón y algunos del primer círculo del equipo de Enrique Peña Nieto—. Esto encontré:

Argentina: La Aurora: Un periódico histórico del siglo XIX, fundamental en los inicios del periodismo literario y político del país. (La Aurora del Pueblo: Semanario que circuló en diversas provincias a finales del siglo XIX y principios del XX).

Uruguay: La Aurora (Montevideo): Una de las revistas literarias más influyentes del siglo XIX (fundada en 1862).

España: La Aurora (Barcelona): Semanario que existió a finales del siglo XIX. La Aurora de España: Título utilizado por diversas publicaciones de corte religioso o tradicionalista en ciudades como Madrid y Valencia durante el siglo XIX.

Chile: La Aurora de Chile: Este es el más icónico. Fue el primer periódico de Chile, fundado en 1812 por Camilo Henríquez.

Israel: Aurora: Es el único semanario en español que se publica en Israel.

Perú: La Aurora: Nombre de varios pasquines y diarios políticos durante la época de la independencia y los primeros años de la República.

Cuba: La Aurora: Periódico dedicado a los obreros del tabaco a mediados del siglo XIX.

Francia: L’Aurore (París, 1897–1914): Fue un diario republicano y literario. Es mundialmente famoso porque en 1898 publicó el legendario artículo ‘J’accuse...!’ de Émile Zola, en defensa del capitán Dreyfus. L’Aurore (1944–1985): Un diario fundado tras la liberación de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Fue un periódico muy importante de centro-derecha hasta que se fusionó con Le Figaro.

Canadá: L’Aurore Boréale: Es el único periódico en francés del territorio de Yukon, en el norte de Canadá. The Auroran: Un periódico comunitario activo en la ciudad de Aurora, Ontario. Además existe una publicación canadiense llamada The Aurora que sirve a la base militar 14 Wing Greenwood.

Estados Unidos: Philadelphia Aurora (EEUU, 1794): Fue el principal órgano de prensa de Thomas Jefferson. Aurora (Illinois): En la ciudad de Aurora, Illinois, existieron numerosos diarios con este nombre, como el Aurora Daily Express o el Aurora Beacon-News (que sigue activo).

Alemania: Aurora (Siglo XIX): Fue el nombre de varias revistas literarias.

Brasil: Deutscher Morgen: Un caso curioso brasileño; era un diario en alemán publicado para la comunidad de inmigrantes en el sur del país durante la década de 1930.

En fin, como Carlos Loret y su Latinus ya no sirvieron para nada, el PRI y el PAN lanzan ahora La Aurora de México. Esta es la lista de sus colaboradores: