“La Aurora de México” es el diario multiplataforma creado para defender la libertad por medio del conocimiento, su director es Pablo Hiriart.
Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre Pablo Hiriart, quien junto a profesionales y políticos, entre los que destacan panistas y priistas, creó “La Aurora de México”.
El diario que, de acuerdo con rumores, tendrá una línea editorial dictada por TV Azteca, empresa de Ricardo Salinas Pliego, principal opositor de la 4T.
¿Quién es Pablo Hiriart?
Pablo Hiriart es un escritor y periodista chileno naturalizado mexicano. Es el actual director del nuevo diario “La Aurora de México”.
¿Qué edad tiene Pablo Hiriart?
Pablo Hiriart nació en Temuco, Chile, el 3 de mayo de 1956 por lo que actualmente tiene 69 años de edad.
¿Quién es la esposa de Pablo Hiriart?
Se desconoce el estado civil de Pablo Hiriart.
¿Qué signo zodiacal es Pablo Hiriart?
A Pablo Hiriart lo rige en signo zodiacal de tauro.
¿Cuántos hijos tiene Pablo Hiriart?
El periodista Pablo Hiriart mantiene en bajo perfil su vida personal por lo que se desconoce si tiene descendencia.
¿Qué estudió Pablo Hiriart?
Pablo Hiriart es egresado de Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudió Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
¿En qué ha trabajado Pablo Hiriart?
Pablo Hiriart se inició como reportero en 1980, año en que ingresó al semanario Proceso y el diario La Jornada. Ese mismo año mostró interés por los temas políticos.
- En 1990 fue Director de Operaciones Nacionales en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex).
- En 1993 asumió la dirección del diario gubernamental El Nacional.
- De 1996 a 2007 fue director del periódico que fundó, La Crónica de Hoy.
- En 2006 debutó como conductor del programa En Contexto de Televisión Azteca.
- Lanzó su programa de radio Análisis Político.
- En 2007 fundó y dirigió el diario La Razón, ese mismo año también se desempeñó como columnista del periódico Excélsior.
- En 2011 fue locutor de radio del programa Frente al País, de Imagen Radio.
- Desde 2016, participa en México Confidencial en Azteca 13 y en Proyecto 40.
- Es Director General de Información Política y Social de El Financiero, donde también se desempeña como columnista.
Ha escrito dos libros:
- El destructor
- AMLO: El costo de la locura.
Pablo Hiriart es director de La Aurora en México
El lanzamiento del diario multiplataforma “La Aurora de México“ está programado para el 12 de enero, día en que se habitará el sitio web del mismo nombre.
De acuerdo con Pablo Hiriart y sus colaboradores, “La Aurora de México” fue creado para defender la libertad de los mexicanos por medio de una adecuada y oportuna información.
“Decimos no a la imposición del pensamiento único. Creemos que pueblo bien informado puede decidir en libertad”, cita Pablo Hiriart
El diario cuenta con la participación de más de 40 columnistas y periodistas:
- Pablo Hiriart
- José Carreño Carlón
- Aníbal Gutiérrez
- Julián Andrade
- Valeria López Vela
- Carlos Ramírez F.
- Aurelio Nuño
- Luis de la Barreda
- Otto Granados
- Sofía Ramírez
- Francisco Graue
- Sergio López Ayllón
- Ariel González
- Barbara Tijerina
- Claudia Ruiz Massieu
- Alberto Capella
- Lía Limón
- Aarón Sánchez
- David Sotelo
- Ernesto Cordero
- Mario Ojeda Revah
- Malkah Nobigrot
- Alberto Bazbaz
- Alejandro G. Cussi
- Roberto Gil Zuarth
- Francisco Parra
- Sophia Huett
- Víctor Avilés
- Julián Lebarón
- Ricardo Gali
- Iñaki Blanco
- Rocío Macías
- Yoab Samaniego
- Antonio Ortega
- Bernardo Graue
- Ángel Ramírez
- Gabriela Sotomayor
- Isaack de Loza
- Germán Martínez
- Alejandra Latapí
- Arturo Cornejo
- Guillermo Valdés
- Castellanos
- Omar Garfias