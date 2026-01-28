La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informó que a partir del lunes 26 de enero de 2026, 10 mil estudiantes iniciaron actividades en el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, considerado el más grande de Latinoamérica por su alcance nacional y estratégico.

El Centro tiene como objetivo impulsar las habilidades tecnológicas y la empleabilidad, especialmente entre jóvenes, mediante un modelo de capacitación intensiva en áreas clave del sector digital.

ATDT impulsa especialización tecnológica y empleabilidad juvenil

El proyecto encabezado por la ATDT busca formar talento mexicano mediante programas de entrenamiento acelerado, complementados con habilidades psicosociales, inglés conversacional y el acercamiento a una red de empresas globales líderes en tecnología, para facilitar la inserción laboral.

Las áreas de formación incluyen:

Inteligencia Artificial

Análisis de Datos

Ciberseguridad

Computación en la Nube

Java

La primera generación inició actividades de manera simultánea en 10 ciudades del país: Mérida, Tijuana, Morelos, Veracruz, Puebla, Morelia, Oaxaca, Tamaulipas, Nayarit y la Ciudad de México.

Arranca en México el Centro de Formación en IA más grande de Latinoamérica. (Cortesía)

El programa se desarrolla en coordinación con el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC), el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI), así como con empresas líderes del sector como Microsoft, Google, Amazon Web Services (AWS), IBM, Accenture, Meta, Oracle, SAP, entre otras.

ATDT coordina alianzas estratégicas y prevé ampliar la matrícula en la segunda generación

INFOTEC, el TecNM y especialistas de las empresas participantes mantendrán contacto directo con las y los estudiantes, brindando tutoría, orientación y seguimiento académico, con el fin de fortalecer el proceso de aprendizaje y garantizar asesorías de calidad.

Además, los cursos también estarán disponibles de manera gratuita en la plataforma Saberes MX, a través del sitio saberes.gob.mx, para ampliar el acceso a la formación tecnológica en el país.

El pasado 6 de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este proyecto en el Tecnológico Nacional de México (TecNM), plantel Tláhuac, como parte de la estrategia “México, país de innovación”, enfocada en garantizar el acceso al conocimiento tecnológico y fortalecer el desarrollo del talento nacional.

Las y los estudiantes de esta primera generación se registraron en la convocatoria que abrió el 26 de noviembre de 2025. Para la segunda generación, se prevé aumentar la matrícula de 10 mil a 15 mil estudiantes, con el objetivo de consolidar a México como un referente regional en tecnología, como ya lo es en ingeniería.



