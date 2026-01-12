El Instituto Politécnico Nacional (IPN) puso a disposición de las autoridades la transferencia de tecnología, así como estrategias y protocolos de contención, erradicación y respuesta en materia de ciberseguridad, en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

México será una de las sedes del evento deportivo de talla internacional, por lo que se busca fortalecer la protección digital de instituciones e instancias organizadoras nacionales, destacó el científico del Laboratorio de Ciberseguridad del Centro de Investigación en Computación (CIC), Eleazar Aguirre Anaya.

Mundial de Futbol 2026 exige reforzar la ciberseguridad

El especialista subrayó que un evento de esta magnitud requiere cambios en los protocolos de ciberseguridad, así como una actuación proactiva y una preparación integral para estar listos antes, durante y después del Mundial, que se celebrará a partir del 11 de junio de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Asimismo, señaló que existe coordinación entre los tres países para atender los posibles desafíos en el ciberespacio que puedan surgir a raíz de este acontecimiento global.

Aguirre Anaya explicó que la ciberseguridad comprende cuatro momentos clave:

Preparación de estrategias ante posibles vulneraciones

Contención de los incidentes, para evitar su propagación

Erradicación de las amenazas

Aprovechamiento del conocimiento adquirido, conocido como ciberresiliencia

Especialistas y coordinación, claves para la seguridad digital en el Mundial 2026

El investigador detalló que la ciberseguridad sigue un ciclo permanente, en el que durante la implementación de protocolos se requiere la participación de especialistas en monitoreo, gestión de vulnerabilidades, contención y respuesta inmediata a incidentes.

Por ello, indicó que se necesita un amplio abanico de expertos, al menos 12 tipos de especialistas en ciberseguridad, de acuerdo con la European Union Agency for Cybersecurity, para atender de manera integral este fenómeno.

Finalmente, el doctor en Comunicaciones y Electrónica sostuvo que la ciberseguridad es un habilitador del desarrollo económico, ya que el fortalecimiento de estos programas consolida la capacidad de respuesta de organismos y empresas, con impacto local, nacional y global.

IPN ofrece apoyo en ciberseguridad para la Copa Mundial FIFA 2026. (Cortesía)

Enfatizó que México avanza en materia de ciberseguridad a nivel regional, con el respaldo de universidades, centros de investigación y dependencias gubernamentales, para fortalecer redes de colaboración y atender problemas prioritarios, garantizando además la protección de los derechos humanos y los datos personales en el ciberespacio.