Aguascalientes fortaleció sus capacidades en materia de ciberseguridad con el curso “Hackeo ético: ciberinteligencia, análisis y búsqueda”, dirigido a personal de distintas áreas de seguridad con el objetivo de reforzar la investigación digital y la atención de delitos cibernéticos.

Blindaje Aguascalientes refuerza combate a delitos cibernéticos

La capacitación forma parte del Plan de Seguridad y Justicia “Blindaje Aguascalientes” y se llevó a cabo en las instalaciones del C5i, con la participación de la Policía Cibernética, la Unidad de Análisis e Investigación del propio centro, la Fiscalía General del Estado, así como elementos de seguridad de Zacatecas, Guanajuato y Michoacán.

Estas acciones fueron posibles gracias a la coordinación permanente del C5i de Aguascalientes con otras entidades, lo que permite reforzar el trabajo conjunto frente a los delitos cibernéticos y las nuevas amenazas digitales.

C5i Aguascalientes capacita a personal en ciberinteligencia y hackeo ético. (Cortesía)

La capacitación fue impartida por especialistas de TPX Security, quienes abordaron temas clave como:

Búsqueda de información en internet

Análisis de datos

Patrullaje digital

Uso de herramientas de ciberinteligencia

Con esta capacitación, el C5i de Aguascalientes refrenda su compromiso con la profesionalización de su personal, así como con el fortalecimiento de una estrategia de seguridad pública basada en la tecnología, la inteligencia y la colaboración regional.