Julián LeBaron, hermano del activista Benjamín LeBaron, asesinado en Galeana, Chihuahua, indicó este viernes las razones por las que se separa del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezada por Javier Sicilia y Emilio Álvarez Icaza.

A través de una carta, LeBaron indicó que el Movimiento por la Paz se ha alejado de los métodos efectivos propios de la resistencia civil pacífica y que se convirtió en interlocutor con partidos políticos y gobierno “instituciones que no pueden ayudar sin dividir más, endeudar y fracasar más como intermediarios de la sociedad”.

En entrevista LeBaron indicó que “si el movimiento exige que los políticos que resuelvan las cosas, es algo imposible”.

Asimismo informó que el continuaría su labor mediante sus métodos. “Mi visión de cómo pueden resolverse el problema de fondo alejados de políticos, diputados y todo”.