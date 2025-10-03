La jueza federal Emma Cristina Carlos Ávalos dejó sin efecto el amparo o suspensión que protegía de ser detenido a Fernando Farías Laguna, uno de los líderes de la red de huachicol fiscal al interior de la Marina.

Ello se dio luego de una revisión de antecedentes del caso relacionado con huachicol fiscal de uno de los sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.

De esta manera, nuevamente existe la posibilidad de que sea detenido e ingresado al penal del Altiplano, donde se encuentra su hermano, Manuel Roberto Farías Laguna.

Amparo tramitado sin consentimiento de Fernando Farías Laguna deja sin efecto planes para no ser encarcelado

La decisión se tomó porque Fernando Farías Laguna ya contaba con una suspensión previa contra cualquier orden de aprehensión en el expediente 2098/2025 en un juicio de amparo iniciado en el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas.

Se trata del mismo amparo en el que fueron incluidos los nombres de Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán. y otros personajes señalados de huachicol fiscal.

No obstante, la defensa del contralmirante dijo que esos amparos no deberían proceder porque se hicieron por terceros y no cuentan con el aval de los interesados, además de que se están convirtiendo en un obstáculo para su defensa.

Fernando Farías Laguna podría ser encarcelado

La suspensión que quedó sin efecto de la jueza Emma Cristina Carlos Ávalos no solo lo protegía contra la detención sino contra la prisión preventiva oficiosa.

De esta manera, si Fernando Farías Laguna llega a ser detenido, podría ser encarcelado, por lo que la reciente suspensión pudo haber sido clave para seguir libre.

Ante el caso, el equipo legal de Fernando Farías Laguna va a seguir preparándose rumbo a la audiencia inicial programada para el 20 de octubre ante la jueza de control del penal del Altiplano, Nancy Selene Hidalgo Pérez.

La defensa ha alegado sobre documentos faltantes y evidencias que no se encuentran en discos pues están vacíos.