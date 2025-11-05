El contralmirante Fernando Farías Laguna ya tiene fecha de su próxima audiencia, pero temen que no comparezca, ya que creen que podría estar prófugo.

Aunque ya se atrasaron dos audiencias para Fernando Farías Laguna, la Fiscalía General de la República (FGR) busca imputarlo por diferentes delitos.

Ahora tras las cancelaciones anteriores de audiencia se espera que para este miércoles 5 de noviembre el contralmirante pueda presentarse pero creen que no lo hará.

Fernando Farías Laguna enfrenta nueva audiencia, pero temen que no comparezca; podría estar prófugo

De acuerdo con los primeros reportes la FGR espera que para este miércoles 5 de noviembre en audiencia de imputación Fernando Farías Laguna sea acusado por los delitos de:

Delincuencia organizada

Lavado de dinero

Cabe recordar que Fernando Farías Laguna es investigado por su presunta participación y como uno de los operadores de una red de huachicol fiscal que involucraba a diferentes elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en las aduanas para introducir combustibles en México sin el pago de impuestos.

La audiencia quedó asentada para este miércoles 5 de noviembre, tras la cancelación de otros dos citatorios del 30 de septiembre y del 20 de octubre.

Esta audiencia será para la formulación de imputación ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Antiplano donde la FGR presentará hechos y calificación jurídica del delito de delincuencia organizada con fines de tráfico ilícito de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ante ello la FGR solicitará medidas cautelares que podrían ser desde una presentación periódica de Fernando Farías Laguna o prisión preventiva por estas acusaciones en su contra.

Sin embargo según algunos reportes de medios, Fernando Farías Laguna podría no presentarse a esta audiencia debido a que creen que podría estar prófugo, además de que no cuenta con protección federal.