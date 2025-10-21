La mañana del lunes 20 de octubre estaba programada la audiencia de imputación del contralmirante Fernando Farías Laguna por el caso de huachicol fiscal; sin embargo, fue cancelada.

El pasado mayo se dio a conocer el caso de huachicol fiscal tras localizar un buque con 10 millones de litros que estaba listo para la venta en el extranjero, en marzo de este mismo año.

Se ha vinculado a los hermanos Farías Laguna de ser quienes operaban dicha red de huachicol fiscal, entre otros delitos, aunque sólo el contralmirante Fernando se encuentra prófugo de la justicia.

Caso huachicol fiscal: Cancelan audiencia de Fernando Farías Laguna

Un juez de control canceló nuevamente la audiencia de imputación por huachicol fiscal contra Fernando Farías Laguna.

La cual estaba prevista para hoy lunes 20 de octubre en el penal del Altiplano.

La nueva audiencia para la imputación contra Fernando Farías Laguna fue fijada para el miércoles 5 de noviembre 2025 a las 11:30 horas; sin embargo, se espera que el contralmirante sea detenido antes.

Fernando Farías Laguna no se presentó a su audiencia de imputación, tampoco su representante legal ni el personal de la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, previo a la audiencia, la defensa de Fernando Farías Laguna también habría solicitado un aplazamiento, ya que la FGR no le habría entregado la carpeta de investigación por huachicol fiscal.

Contralmirante Fernando Farías Laguna (@noticiasredmx / X)