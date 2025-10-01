Fernando Farías Laguna no se presentó a su audiencia ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez hoy 1 de octubre, donde se le requirió por su relación con el huachicol fiscal.

Este miércoles era la fecha límite para que el contralmirante se presentara ante el juez que lo requirió para no perder la suspensión provisional que evita que sea detenido.

Sin embargo, se solicitó una nueva fecha de audiencia al juez del Penal del Altiplano para poder presentar una defensa correcta, señalaron sus abogados.

Fernando Farías Laguna tendrá audiencia en el Altiplano el 20 de octubre

La defensa de Fernando Farías Laguna acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de no entregar completa la carpeta de investigación contra el contralmirante; cabe señalar que su hermano ya está detenido.

Esto, señalaron, evita que se pueda realizar una buena defensa, por lo que solicitaron una nueva fecha de audiencia fijada por el juez federal para el 20 de octubre a las 9:00 horas.

Cabe señalar que los abogados de Farías Laguna, señalado por huachicol fiscal, también acusaron la entrega de varios discos vacíos que forman parte de su carpeta de investigación.

Fernando Fernández Laguna consigue nueva suspensión provicional contra detención

Fernando Farías Laguna consiguió, a través de la jueza federal Emma Cristina Carlos Ávalos, una nueva suspensión provisional para no ser detenido.

La jueza de distrito en Materia Penal en la Ciudad de México (CDMX), concedió la suspensión provisional número 813/2025 que advierte que, con ella, el quejoso “no podrá ser privado de su libertad aunque comparezca ante el juez de control”.