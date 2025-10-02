El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, sugirió investigar a la jueza que otorgó un amparo al marino Fernando Farías Laguna, vinculado al caso de huachicol fiscal.

En conferencia de prensa desde la Cámara Baja, Ricardo Monreal señaló que no cuenta con los elementos para descalificar las acciones de la jueza en relación al caso de huachicol fiscal, pero insistió en la necesidad de investigarlas.

Ricardo Monreal, diputado de Morena (Cámara de Diputados)

Ricardo Monreal sugiere investigar a jueza que otorgó amparo a Fernando Farías Laguna

Fernando Farías Laguna, contraalmirante de la Marina y sobrino político de Rafael Ojeda, exsecretario de Marina en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ligado a una importante red de huachicol fiscal, obtuvo un amparo para evitar su detención.

Ante esto, Ricardo Monreal manifestó que debe investigarse el actuar de la jueza federal que aprobó la solicitud y emitió la resolución de amparo en favor de Fernando Farías Laguna pese a la gravedad de las acusaciones en su contra.

No obstante, puntualizó que la tarea de investigar y analizar las decisiones de la jueza federal, corresponden al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

Según señaló Ricardo Monreal, esto para deslindar responsabilidades por sus acciones, toda vez que el huachicol fiscal es una investigación federal, a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), y que involucraría a más de 200 personas.

Cabe recordar que Fernando Farías Laguna cuenta con una ficha roja de Interpol vigente, por lo que es buscado en más de 192 países por su participación en una red de tráfico de combustible, llamada en México huachicol fiscal.