Un testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) denunció que la red de huachicol fiscal de los hermanos Farías Laguna operaba bajo la presunta protección del ex secretario de Marina.

Identificado como “Santo”, el testigo detalló que los hermanos Farías Laguna gestionaban ascensos y promociones en la aduana con el fin de que los cambios de personal favorecieran sus operaciones ilícitas de huachicol fiscal.

Además, el colaborador indicó que un funcionario participaba con ellos en actividades administrativas, lo que le permitió tener conocimiento directo de cómo se estructuraba la red y de la supuesta complicidad de altos funcionarios.

La FGR, hasta el momento, no ha emitido comentarios oficiales sobre estas acusaciones, mientras que la denuncia refuerza la investigación sobre el presunto vínculo entre redes de huachicol y autoridades.

Hermanos Farías Laguna: testigo detalla operaciones para el huachicol fiscal

Según información periodística, este testigo identificado como “Santo” aseguró que las operaciones que realizaban los hermanos Farías Laguna junto con el funcionario eran hacer pagos que llegaban a varias personas dentro de la institución.

Estos pagos llegaban a altos cargos como:

Subdirectores

Jefes de departamento

Oficiales de seguridad

También el testigo afirma que él resguardaba parte de estos recursos con la intención en entregarlos a las autoridades cómo evidencia.

Dio a conocer que durante su administración de agosto 2023 a enero 2025 arribaban de 12 a 14 buques procedentes de Huston, Texas al mes.

De estos el testigo se aseguraba que pasaran por la Administración del sistema portuario nacional (Asipona), además de la capitanía de puerto y agentes aduanales que cumplían con toda la documentación, así como los procedimientos de carga, descarga y verificación de mercancías.

En reportes de medios aseguran que el testigo de la FGR entregó a las autoridades tres cajas con fajos de billetes que sumaban cerca de 29.5 millones de pesos, lo que corresponde a los pagos hechos a funcionarios en el mismo periodo en el que estuvo cerca de los hermanos Farías Laguna.

Pese a las acusaciones de que los hermanos Farías Laguna operaban bajo el permiso del ex secretario de Marina, la FGR señala que fue el mismo Rafael Ojeda, quién denunció esta red de huachicol fiscal.