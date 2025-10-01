A horas de que se cumpliera el plazo para presentarse ante el juez de control del penal del Altiplano, Fernando Farías Laguna obtuvo una nueva suspensión provisional para evitar su arresto.

El sobrino de Rafael Ojeda, acusado de operar una red de huachicol fiscal desde la Marina, debe hoy 1 de octubre en el Penal del Altiplano.

Si bien corría el riesgo de ser detenido durante su comparecencia , logró que una jueza le otorgara una nueva suspensión provisional para evitar cualquier intento de arresto.

Farías Laguna tiene que presentarse este miércoles 1 de octubre a las 9:00 horas en el Penal del Altiplano para una audiencia por cargos por delincuencia organizada.

Jueza otorga suspensión provisional contra detenciones a Fernando Farías Laguna

La jueza federal Emma Cristina Carlos Ávalos otorgó la noche del 30 de septiembre una nueva suspensión provisional al contralmirante Fernando Farías Laguna, con la que se puede presentar en el penal del Altiplano sin temor a ser detenido.

La jueza de distrito en Materia Penal en la Ciudad de México (CDMX), concedió la suspensión provisional número 813/2025 que advierte que, con ella, el quejoso “no podrá ser privado de su libertad aunque comparezca ante el juez de control”.

Es decir, aunque en su audiencia de este miércoles se determinara prisión preventiva y se ordenara su arresto, esto no podría ser ejecutado.

Será el juez federal Mario Elizondo Martínez, del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, quien encabezará la audiencia inicial de Farías Laguna.

Cabe señalar que Fernando y su hermano, Manuel Roberto Farías Laguna, quien ya se encuentra detenido, son señalados por encabezar una red de huachicol fiscal desde la que contrabandearon más de 20 buques con hidrocarburos.