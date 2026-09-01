Erin Piacenti fue una ejecutiva de 32 años y vicepresidenta de Bank of America que murió tras un ataque fortuito en Times Square, Nueva York.

La agresión fue perpetrada por Pamela Cisneros, una mujer con antecedentes de problemas de salud mental que utilizó cuchillos de cocina para herir a Piacenti y a otro transeúnte de 68 años.

Las autoridades neoyorquinas han confirmado que el incidente fue un acto aleatorio sin vínculos con el terrorismo, lo que ha generado una profunda conmoción en el sector corporativo y social.

¿Quién fue Erin Piacenti, ejecutiva de Bank of America?

Erin Piacenti fue una destacada abogada y ejecutiva financiera estadounidense que se desempeñaba como vicepresidenta de Selección de Negocios y Resolución de Conflictos en Bank of America.

Era considerada una figura en ascenso dentro del sector financiero estadounidense.

Erin Piacenti, vicepresidenta de Bank of America, muere tras ataque en Times Square (@mr.pluggertv / Instagram )

Murió el 31 de agosto tras ser víctima de un ataque aleatorio con arma blanca en Times Square, Nueva York.

Erin Piacenti caminaba por Times Square cuando fue apuñalada en el abdomen por una mujer identificada como Pamela Cisneros.

Fue trasladada de urgencia al Hospital Bellevue, donde lamentablemente fue declarada muerta debido a la gravedad de sus heridas.

Bank of America emitió un comunicado expresando su profunda consternación y condolencias a su familia, recordándola como una colega sumamente valiosa.

Piacenti residía en la localidad de Chester, Nueva Jersey y se trasladaba diariamente a Nueva York para trabajar.

¿Cuántos años tenía Erin Piacenti, ejecutiva de Bank of America?

Erin Piacenti tenía 32 años de edad.

¿Quién fue el esposo de Erin Piacenti, ejecutiva de Bank of America?

Erin Piacenti se casó en 2024 con Frank Piacenti en Manahawkin. Acababa de celebrar su segundo aniversario de matrimonio el pasado 10 de agosto de 2026.

¿Qué signo zodiacal fue Erin Piacenti, ejecutiva de Bank of America?

No se tiene información sobre la fecha exacta de nacimiento de Erin Piacenti, por lo que se desconoce su signo zodiacal.

Erin Piacenti, ejecutiva de Bank of America (@FoxNews / X )

¿Cuántos hijos tenía Erin Piacenti, ejecutiva de Bank of America?

No hay información confirmada sobre si Erin Piacenti tenía hijos.

¿Qué estudió Erin Piacenti, ejecutiva de Bank of America?

Erin Piacenti cursó estudios de pregrado en la Universidad de Pensilvania, donde se graduó en 2016 con una licenciatura en Ciencias Políticas y una especialización secundaria en Historia.

Durante su etapa universitaria, participó activamente en la hermandad Alpha Phi y en el grupo vocal a capela Dischord.

Posteriormente, obtuvo su título de Derecho (Juris Doctor) en la Escuela de Derecho de la Universidad de Fordham en 2021, graduándose con la distinción de honor Magna Cum Laude.

¿En qué trabajó Erin Piacenti, ejecutiva de Bank of America?

Erin Piacenti se desempeñaba como vicepresidenta de selección de negocios y conflictos en Bank of America en su sede de Nueva York, dentro de la división de Banca Corporativa y de Inversión Global.

Antes de incorporarse a Bank of America en febrero de 2025, forjó su experiencia profesional trabajando en el prestigioso bufete de abogados Davis Polk & Wardwell LLP y en el banco de inversión Morgan Stanley.