La explosión de un cochebomba frente a las oficinas de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, no es un caso aislado. La violencia en el estado contra fuerzas federales, ha escalado.

En lo que va del 2026, con el ataque atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Zacatecas suma 10 ataques con explosivos, de los cuales 7 fueron dirigidos contra las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con cifras del gobierno encabezado por David Monreal Ávila, obtenidas por el periódico EL Universal, de 2024 a 2026 se registraron 17 eventos vinculados al uso de artefactos explosivos por parte del CJNG.

El primer ataque perpetrado contras la policía tuvo lugar el 23 de septiembre de 2024, a las afueras de la Feria Nacional de Zacatecas.

A partir de esa fecha y a lo largo de un año, la Secretaría de Seguridad Pública documentó seis agresiones más.

La situación se volvió crítica en los últimos días, del 27 al 30 de agosto se registraron tres eventos vinculados con el uso de explosivos que culminaron con el cochebomba en Ojocaliente.

Zonas donde se registraron ataques con explosivos:

Villanueva - Drones con explosivos Luis Moya - cochebomba Cuauhtémoc - motobomba (no estalló) Tabasco - Explosivos Villa García - Motobomba Ojocaliente - Cochebomba Trinidad García de la Cadena (Explosivos)

Comandancia de Ojocaliente será retirada tras explosión de coche bomba (Especial)

Cochebomba en Ojocaliente dejó 11 personas heridas y 36 inmuebles dañados

La detonación del cochebomba en Ojocaliente que tuvo lugar el pasado domingo 30 de agosto de 2026, dejó un saldo de 11 personas heridas, entre las que figuran dos mujeres policías y tres menores de edad, así como dañó 36 inmuebles, informó la Fiscalía General de Zacatecas.

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal, detallado que los atacantes usaron un vehículo Seat, con reporte de robo, realizado el pasado mes de abril en Jalisco.

Lo estacionaron detrás de una patrulla municipal, descendieron dejando el motor encendido y minutos después lo detonaron cuando una mujer de la policía lo inspeccionaba.

El ataque se atribuye al crimen organizado, coincide con la captura de un presunto generador de violencia en el municipio de Villa García, en los límites con Aguascalientes, donde una motocicleta explotó en la carretera, dejando dos lesionados, un policía estatal y una mujer.

Por este evento hay una persona detenida. Responde al nombre de William “N” y es originario de Aguascalientes. Cuenta con una ficha de búsqueda emitida por la fiscalía de esa entidad. Fue reportado como no localizado desde el 10 de junio.

La investigación continúa; sin embargo, acciones como éstas son un indicativo de las intenciones del grupo criminal de reingresar a los municipios de Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo y Jerez.

Con la finalidad de frenar esta incursión, el gobierno estatal implementó la Operación Yunque y Martillo, respaldada por la comandancia de la Quinta Región Militar, misma que tiene como objetivo eliminar los límites fronterizos entre estados vecinos mediante el despliegue de bases de operaciones militares.