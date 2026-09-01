El partido político Somos respondió al rechazo del Instituto Nacional Electoral (INE) a su nuevo logo, que cambió las siglas “MX” por la silueta de México.

De acuerdo con Somos, el INE no podrá cambiar la lucha de este partido político de oposición pese a que quieren cambiarle el nombre, color y emblema.

“Podrán cambiarnos el nombre, el color o el emblema. Lo que no podrán es quiénes #SOMOS ni por qué luchamos. Éramos y seguiremos siendo #SOMOS” Somos

“No nos van a detener”: Somos responde a rechazo del INE por nuevo logo y se mantienen “sin emblema”

Somos aseguró desde redes sociales que el INE no va a detener la lucha de este partido de oposición pese a nuevos cambios solicitados a su logo y emblema.

Asimismo, acusó que no se les está permitiendo “ni ponerse nombre” debido a los cambios solicitados por el TEPJF.

“Somos un partido de oposición al que no le dejan ni ponerse nombre. ¡No nos van a detener!” Somos

Somos responde a INE por cambios en su logo (Somos/X)

En este sentido, reiteraron que, pese a los cambios, la gene les va a seguir diciendo “Somos México” tengan o no permiso del INE.

Además, en protesta ante los nuevos cambios solicitados, compartieron una imagen donde se puede leer “sin emblema” donde iría su logo, seguido del nombre actual del partido, “Somos”.

Somos responde a INE por cambios en su logo (Somos/X)

De acuerdo con el INE, Somos no puede mantener la silueta del mapa de México en su logo debido a que es un “símbolo inequívoco de identidad nacional y, en combinación con la denominación, transmitía la idea de representación del país en su conjunto”.