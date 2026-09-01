Este martes 1 de septiembre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), activó Alerta Amarilla por lluvias fuertes y posible caída de granizo.

De acuerdo con las autoridades, el pronóstico se mantendrá durante la tarde y noche e incluso se extenderá hasta la madrugada del 2 de septiembre 2026 en las siguientes alcaldías:

  1. Álvaro Obregón
  2. Benito Juárez
  3. Coyoacán
  4. Cuauhtémoc
  5. Cuajimalpa
  6. Gustavo A. Madero
  7. Iztacalco
  8. Iztapalapa
  9. La Magdalena Contreras
  10. Milpa Alta
  11. Tláhuac
  12. Tlalpan
  13. Venustiano Carranza
  14. Xochimilco
CDMX activa Alerta Amarilla por lluvias y granizo en 14 alcaldías
CDMX activa Alerta Amarilla por lluvias y granizo en 14 alcaldías (Especial)

Activan Alerta Amarilla por lluvias y granizo en 14 alcaldías de CDMX

De acuerdo con la SGIRPC, las lluvias fuertes para hoy en CDMX será de entre 15 y 29 milímetros.

El fenómeno estará acompañado de encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

Además de la posible caída de ramas, árboles y lonas. Por ello, las autoridades capitalinas realizaron diversas recomendaciones como:

  • Retirar la basura de coladeras en el interior y exterior de los hogares
  • Cerrar puertas y ventanas
  • Evitar curzar calles o avenidas con corrientes de agua
  • Llevar paraguas e impermeables en caso de salir a la calle

La SGIRPC exhortó a la ciudadanía para que atendieran recomendaciones y se mantuvieran informados en canales oficiales.

De igual manera invitó a que ante cualquier situación de emergencia se realice el reporte correspondiente.

Lluvia fuerte en la CDMX.
Lluvia fuerte en la CDMX. (Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)