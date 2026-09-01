Este martes 1 de septiembre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), activó Alerta Amarilla por lluvias fuertes y posible caída de granizo.

De acuerdo con las autoridades, el pronóstico se mantendrá durante la tarde y noche e incluso se extenderá hasta la madrugada del 2 de septiembre 2026 en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Cuajimalpa Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa La Magdalena Contreras Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Venustiano Carranza Xochimilco

CDMX activa Alerta Amarilla por lluvias y granizo en 14 alcaldías (Especial)

Activan Alerta Amarilla por lluvias y granizo en 14 alcaldías de CDMX

De acuerdo con la SGIRPC, las lluvias fuertes para hoy en CDMX será de entre 15 y 29 milímetros.

El fenómeno estará acompañado de encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

Además de la posible caída de ramas, árboles y lonas. Por ello, las autoridades capitalinas realizaron diversas recomendaciones como:

Retirar la basura de coladeras en el interior y exterior de los hogares

Cerrar puertas y ventanas

Evitar curzar calles o avenidas con corrientes de agua

Llevar paraguas e impermeables en caso de salir a la calle

La SGIRPC exhortó a la ciudadanía para que atendieran recomendaciones y se mantuvieran informados en canales oficiales.

De igual manera invitó a que ante cualquier situación de emergencia se realice el reporte correspondiente.