CDMX activa Alerta Amarilla por lluvias y granizo en 14 alcaldías

Este martes 1 de septiembre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), activó Alerta Amarilla por lluvias fuertes y posible caída de granizo.
De acuerdo con las autoridades, el pronóstico se mantendrá durante la tarde y noche e incluso se extenderá hasta la madrugada del 2 de septiembre 2026 en las siguientes alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- La Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Activan Alerta Amarilla por lluvias y granizo en 14 alcaldías de CDMX
De acuerdo con la SGIRPC, las lluvias fuertes para hoy en CDMX será de entre 15 y 29 milímetros.
El fenómeno estará acompañado de encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.
Además de la posible caída de ramas, árboles y lonas. Por ello, las autoridades capitalinas realizaron diversas recomendaciones como:
- Retirar la basura de coladeras en el interior y exterior de los hogares
- Cerrar puertas y ventanas
- Evitar curzar calles o avenidas con corrientes de agua
- Llevar paraguas e impermeables en caso de salir a la calle
La SGIRPC exhortó a la ciudadanía para que atendieran recomendaciones y se mantuvieran informados en canales oficiales.
De igual manera invitó a que ante cualquier situación de emergencia se realice el reporte correspondiente.