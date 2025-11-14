Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que México cuenta con una diplomacia más afectiva en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

En entrevista con Leonardo Curzio para Radio Fórmula, Juan Ramón de la Fuente destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha posibilitado una diplomacia multidisciplinaria, la cual hasta el momento ha dejado resultados positivos.

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México (Moisés Pablo Nava)

El canciller Juan Ramón de la Fuente destacó que bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, México cuenta con una diplomacia mucho más efectiva con todos los países.

En entrevista con Leonardo Curzio para Radio Fórmula, el titular de la SRE indicó que claro ejemplo de ello fue que a México vinieron:

Mark Carney, primer ministro de Canadá

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

Emmanuel Macron, presidente de Francia

Según señaló todas las visitas diplomáticas “salieron bien”, señal de una diplomacia más fuerte en el gobierno actual.

De acuerdo con Juan Ramón de la Fuente, la clave para ello es el enfoque multidisciplinario que se ha aplicado.

El canciller aseveró que si bien, es importante priorizar las inversiones, también ha sido importante impulsar aspectos como la cultura, ciencia, innovación, el desarrollo, entre otros.

De esta manera, aseguró, es como México ha construido una buena relación con otros países en la administración de Claudia Sheinbaum, relaciones que se buscan reforzar y mantener hacia el futuro.