El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente participará en la reunión del G7 con sus homólogos para abordar el tema del narcotráfico.

La reunión del G7 de ministros de Relaciones Exteriores tendrá lugar los próximos 11 y 12 de noviembre de 2025, en Ontario, Canadá, con algunos asuntos ya sobre la mesa como informó la secretaria Anita Anad.

Además de los ministros de los países que conforman el G7, asistirán representantes de naciones invitadas, como es el caso de México que junto a Brasil, son los únicos de Latinoamérica.

Mediante comunicado, la SRE confirmó que Juan Ramón de la Fuente viajará a Canadá para participar en reunión del G7 con otros ministros de Relaciones Exteriores.

Acorde con lo mencionado, entre los temas que se tratarán durante la reunión del G7 se abordará el tráfico ilícito de drogas o narcotráfico.

Sin embargo, también se trataría el tráfico de armas y personas, junto con acciones para mitigar vulnerabilidades y que las cadenas de suministro puedan diversificar ante irregularidades en el mercado.

Se desconoce de momento la agenda de Juan Ramón de la Fuente o si se reunirá con alguno de los ministros y secretarios que se presentarán a la reunión del G7.

Reunión del G7: Estos son algunos temas que Juan Ramón de la Fuente y ministros abordarían

Aunado a los temas señalados en el comunicado de la SRE, como el narcotráfico, la ministra canadiense de Relaciones Exteriores también mencionó otros pendientes que se discutirán en la reunión del G7.

Entre ellos estaría la situación en Ucrania y guerra con Rusia, así como la crisis humanitaria en Haití, ambos promovidos por el representante secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Sin embargo, también se revisará el calentamiento global y sus efectos en el Ártico, más los temas de seguridad cibernética y los minerales críticos.