La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, anunció un portal de transparencia tras la polémica por su chofer Jonathan Navarrete Torres.

En el sitio web se difundirán tanto las compras y contratos que lleve a cabo el INE durante el proceso electoral que termina en junio 2027.

Anuncia Guadalupe Taddei portal de transparencia tras polémica por su chofer en el INE

El portal de transparencia que lanzará Guadalupe Taddei llega luego de que Reforma revelara la relación entre su chofer con Corporativo Zeg, una empresa proveedora del INE.

Mediante una nota firmada por los periodistas Erika Hernández y Rolando Herrera, se dio a conocer que Jonathan Navarrete Torres ha sido apoderado desde 2023 para pleitos y cobranzas de Corportativo Zeg.

Dicha compañía es indagada por vínculos con el crimen organizado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por supuestas operaciones con recursos de origen ilícito e incluso le congeló sus cuentas.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) (Mario Jasso / Cuartoscuro / Mario Jasso)

Además de que tanto la Auditoria Superior de la Federación (ASF) como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), también investigaron a Corporativo Zeg por prácticas ilícítas y monopólicas.

El caso del chofer de Guadalupe Taddei ha llamado la atención porque supuestamente, ni funcionarios ni personal de seguridad del INE conocen quién es Jonathan Navarrete Torres, aunque que comenzó a trabajar con la presidenta del organismo electoral en abril 2025.

De acuerdo con su declaración patrimonial, chofer de Guadalupe Taddei percibe un sueldo de 45 mil 765 pesos mensuales y cuenta con un nivel de jefe de departamento, pese a que su función solo es transportar a la presidenta del INE.

Junto a Corportativo Zeg también se dio a conocer que siete empresas proveedoras del INE están siendo investigadas por las autoridades por funcionar como factureras.

Compañías como Cajas Graf y TOL Producciones, de acuerdo con las reportes periodísticos, ganaron contratos por 197 millones de pesos en materiales electorales para la elección judicial.

Tanto Corportativo Zeg Cajas Graf y TOL Producciones son manejadas por José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.

Además de José Andrés Hernández Rocha, familiar de Jesús Octavio García González, quien fue ex director de Administración del INE.