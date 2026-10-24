Arturo Chávez López comenzó a figurar entre los nombres mencionados como posible relevo si la consejera Guadalupe Taddei renuncia a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con la información, Arturo Chávez López es consejero del INE y ha participado en las actividades del Consejo General. Además, sería amigo de Claudia Sheinbaum desde la universidad.

Arturo Chávez López se perfila como posible sustituto de Guadalupe Taddei en el INE

Ante las versiones sobre una eventual renuncia de la actual consejera presidenta del INE -Guadalupe Taddei- por la polémica durante su gestión, ha comenzado a sonar el nombre de Arturo Chávez López para su relevo.

Arturo Chávez López sería el encargado de despacho mientras la Cámara de Diputados realiza el procedimiento correspondiente para nombrar a quien concluirá el periodo en caso de la salida de Taddei.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) (Mario Jasso / Cuartoscuro / Mario Jasso)

Pese a las especulaciones sobre Arturo Chávez López y el INE, aún no se confirma la salida de Guadalupe Taddei, señalada de irregularidades en contrataciones durante su gestión y conflictos de interés.

¿Quién es Arturo Chávez López?

Arturo Manuel Chávez López es consejero electoral del INE y su trayectoria incluye responsabilidades en la administración pública, entre ellas, su colaboración con Sheinbaum cuando fue jefa de gobierno de CDMX.

Chávez López estudió la licenciatura en Sociología en la UNAM y, posteriormente, realizó una maestría en Sociología Política. Ha sido docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por más de 31 años.