La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, informó que Morena decidió no hacer públicas las encuestas utilizadas para definir sus coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Sin embargo, en entrevista telefónica con Azucena Uresti de Grupo Fórmula, aclaró que los aspirantes sí conocen los resultados y la metodología de las encuestas.

“Sí se les enseña las encuestas a los aspirantes. Antes de salir a medios tenemos una reunión con la Comisión de Elecciones y los aspirantes que cumplieron los requisitos y se les muestra de manera detallada la encuesta completa y los resultados” Citlalli Hernández

La aclaración llega luego de que Ricardo Rodríguez Vargas, quien buscó la candidatura de Morena a la gubernatura de Aguascalientes rumbo a las elecciones de 2027, participando por la coordinación estatal de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, dijera no haber visto los resultados de la encuesta y denunciara que la dirigencia en el estado no actuó con neutralidad.

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones. (Graciela López/Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Citlalli Hernández explica por qué las encuestas de Morena no serán públicas

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena decidió no repetir el esquema de 2024, año en que se hicieron públicos los resultados de las encuestas utilizadas para definir candidaturas a gubernaturas en estas elecciones 2027.

Citlalli Hernández, de 36 años, explica que en aquella ocasión los resultados fueron públicos por el tema de paridad, criterio que hoy no aplica.

Recordó que en aquel proceso se midió por separado a mujeres y hombres en cada entidad. El objetivo fue elegir al perfil más competitivo de cada género.

Reiteró que no mostrar el resultado final de este ejercicio no es un indicativo de que las encuestas carezcan de transparencia.

“Somos el partido con el proceso más transparente. Las encuestas se las enseñamos a los aspirantes. Ningún partido tienen un proceso tan abierto como nosotros. Decidimos esta vez no mostrar las encuestas pero eso no significa que no sea transparente”, insiste. Citalli Hernández

Y finalmente, argumentó que el proceder también es parte dela autonomía con la que los partidos cuentan conducen sus procesos internos como en el caso de Morena.