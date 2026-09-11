Integrantes del grupo porril 3 de Marzo se concentraron la noche del jueves 10 de septiembre de 2026 en la entrada principal del CCH Vallejo de la UNAM en CDMX, donde realizaron quemas y detonaron petardos.

La presencia de los porros ocurrió horas antes de que la Dirección del plantel anunciara la suspensión de actividades académicas y administrativas para este viernes 11 de septiembre.

‼️Porros de 3 de Marzo realizaron quemas y detonaron petardos en la entrada del CCH Vallejo.

Horas después, el plantel anunció la suspensión de actividades de este viernes por una falla en el sistema hidroneumático

La concentración ocurre en vísperas del Pumas-Burros Blancos. pic.twitter.com/BDvWRqZJaf — Laura Toribio (@LauraToribio2) September 11, 2026

CCH Vallejo suspende actividades por falla en sistema hidroneumático y tras presencia de porros

A través de videos de redes sociales se dio a conocer la presencia de porros en las instalaciones del plantel CCH Vallejo de la UNAM, lo cual obligó a la institución a suspender clases este viernes 11 de septiembre.

La concentración de los integrantes del grupo 3 de Marzo ocurre, además, en vísperas del partido de futbol americano entre Pumas CU de la UNAM y Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), programado para el sábado 12 de septiembre a las 11:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

El grupo de porros llamado 3 de Marzo tiene una presencia histórica en el CCH Vallejo y ha sido señalado por antecedentes de violencia contra integrantes de la comunidad universitaria y otros planteles, particularmente en contextos relacionados con la rivalidad deportiva entre la UNAM y el IPN.

No obstante, de acuerdo con el comunicado oficial de CCH Vallejo, durante la tarde del jueves 10 de septiembre, se registró una falla en el sistema hidroneumático, lo que afectó el suministro de agua en los sanitarios del plantel y provocó la suspensión de la última clase.

La Dirección informó que este viernes se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento para restablecer el servicio; las actividades académicas y administrativas están previstas para reanudarse el lunes 14 de septiembre.