Citlalli Hernández afirmó que presentar a sus coordinadores estatales rumbo a las elecciones 2027, no son actos anticipados de campaña, ante acusaciones de la oposición.

“Nosotros estamos en un proceso interno y me parece que llama la intención y genera discusión porque normalmente los procesos internos de los partidos son a puerta cerrada”. Citlalli Hernández, integrante de Morena

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones aseguró que el actual proceso interno se trata de dar tareas a los coordinadores en preparación para las elecciones 2027.

Y aseguró que tal ha sido un éxito la decisión de optar por coordinadores, que el PAN comenzó a copiar el modelo; sin embargo, acusó, no lo harían con la transparencia de Morena.

Citlalli Hernández rechaza acusaciones contra Morena en presentación de candidatos para 2027

La presentación de coordinadores forma parte de un proceso interno de Morena para asignar tareas rumbo a 2027, no son actos anticipados de campaña, explicó Citlalli Hernández.

En entrevista con Mario Campos, Citlalli Hernández respondió a los cuestionamientos por posibles actos anticipados de campaña, lo que descartó porque no infringen la ley.

Citlalli Hernández rechaza acusaciones contra Morena por presentar candidatos rumbo a 2027 (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Destacó que los coordinadores no llaman al voto ni en campaña, sólo se habla con sus militantes y se concentran las actividades en los coordinadores; además, existen riesgos.

Agregó que la elección de coordinadores no es la opción definitiva para convertirse en candidatos de Morena para las elecciones 2027, en caso de no cumplir con las tareas.

Citlalli Hernández aseguró que la presentación de los coordinadores corresponde al proceso transparente, con miras a las elecciones 2027, pese a acusaciones.

Mencionó que desde la creación de Morena se establecieron coordinadores con tareas; sin embargo, debido a su crecimiento, es que ahora se hacen encuestas públicas y no consensos internos.

Citlalli Hernández critica “copia” del proceso interno del PAN para elegir candidatos para 2027

Citlalli Hernández señaló que los procesos corresponden a un cambio democrático que Morena ha establecido, tal es el caso que el PAN ha comenzado a copiar el modelo.

En el mismo espacio de MVS Noticias, Citlalli Hernández reiteró que se trata de una mala copia del PAN, ya que el proceso no tendría la misma transparencia.