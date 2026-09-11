Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, adelantó que los nuevos candidatos para las elecciones 2027 se darán a conocer a mediados de septiembre de 2026.

“Nuestra aspiración es a mitad de septiembre tener las coordinaciones estatales definidas” Citlalli Hernández

En entrevista para Ciro Gómez Leyva, Citlalli Hernández resaltó que se encuentran en el proceso de revisión de los registros pues en algunos estados hubo hasta 25 personas aspirantes.

Asimismo, resaltó que la convocatoria tiene como periodo máximo el mes de diciembre de 2026; sin embargo, buscarán concluir con la selección antes de la fecha límite.

Citlalli Hernández reitera trabajo para la definición de candidatos rumbo a elecciones 2027

Citlalli Hernández resaltó que desde la Comisión Nacional de Elecciones de Morena se está dedicando “el tiempo necesario” al análisis de los registros para la definición de los coordinadores en los estados.

En este sentido, aseguró que “estamos ya por definir estas últimas 12 coordinaciones” a mediados de septiembre.

Sin embargo, no darán una fecha para evitar que se generen sesgos o conflictos entre aspirantes o seguidores de éstos para las elecciones 2027.

Asimismo, resaltó que con el inicio del proceso electoral, sienten la necesidad de acelerar las definiciones pero con el proceso adecuado para que éste sea claro, transparente y en unidad.

“Nos apura empezar a acelerar estas definiciones pero la realidad es que le hemos dedicado el tiempo necesario para que el proceso interno sea claro, transparente, en unidad y que nos permita ir cerrando filas al interior” Citlalli Hernández

Morena va por el mayor número de definiciones para finales de 2026, asegura Citlalli Hernández

Por otra parte, Citlalli Hernández resaltó que Morena va por el mayor número de definiciones de coordinadores para finales de 2026.

Asimismo, señaló que se mantienen los levantamientos de encuestas para la definición de las coordinaciones ya que en los estados más grandes el proceso es más tardado.

Sin embargo, aclaró que esperan concluir con las definiciones en el mes de septiembre aunque la convocatoria les permite extenderse hasta diciembre rumbo a las elecciones 2027.

Además, resaltó que al concluir la definición de los candidatos a los gobiernos estatales, se emitirá la convocatoria para los coordinadores distritales y municipales.