Ariadna Montiel compartió que Morena tiene hasta diciembre 2026 para la definición de sus candidatos para las elecciones 2027.

“Estamos en tiempo. Recordemos que nuestra convocatoria dice que hasta diciembre” Ariadna Montiel

En conferencia de prensa la presidenta nacional de Morena reiteró que “estamos en tiempo” para determinar quiénes serán los candidatos y candidatas del movimiento.

Morena no tiene prisa para definir candidatos para las elecciones 2027, aclara Ariadna Montiel

De acuerdo con Ariadna Montiel, desde Morena no hay prisa para la definición de candidatos y candidatas a gubernaturas para las elecciones 2027.

La presidenta de Morena resaltó que, de acuerdo con la convocatoria, el partido tiene hasta diciembre 2026 para definir a sus coordinadores de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Asimismo, destacó que las fechas para anunciar a los y las coordinadoras para cada una de las 17 entidades donde se llevarán a cabo las elecciones 2027 se darán a conocer un día antes.

Además, Ariadna Montiel reiteró que tanto medios de comunicación como los aspirantes serán informados con el mismo tiempo de antelación.

“Sobre las fechas todavía no…les dijimos que les vamos a avisar un día antes, también les avisamos un día antes a nuestros compañeros” Ariadna Montiel

Cabe señalar que Morena ya ha anunciado a los coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de 5 estados.

Se trata de:

A pesar de los anuncios, los partidos aliados de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), solo han respaldado la decisión de Aguascalientes y Sinaloa.