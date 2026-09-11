Rosa María Noguerón salió al paso de los rumores sobre una posible salida de La Casa de los Famosos México y aseguró que, por ahora, continúa al frente de la producción del reality.

“Yo hasta el momento sigo en el proyecto, el proyecto que tanto amo y que me encanta que en las redes haya tanto revuelo”. Rosa María Noguerón, productora de LCDLF

La aclaración surgió después de que una publicación en sus redes sociales generara especulaciones sobre su futuro dentro de La Casa de los Famosos México 2026.

En una breve entrevista con el periodista Edén Dorantes, la productora explicó el significado de su mensaje, reiteró su compromiso con el proyecto y desmintió los rumores de Flor Rubio.

Rosa María Noguerón (Captura de pantalla)

Además, Rosa María Noguerón defendió el desempeño de la actual temporada y destacó que el formato mantiene resultados positivos de audiencia.

¿Rosa María Noguerón dejará La Casa de los Famosos México? Críticas desataron los rumores

La versión sobre una posible salida de Rosa María Noguerón cobró fuerza luego de que la periodista Flor Rubio señalara que ejecutivos de Televisa analizarían sustituirla como productora en una futura edición.

Según lo difundido por Rubio, la temporada actual concluiría bajo la dirección de Noguerón, aunque ya existirían conversaciones con otros productores para definir el rumbo del reality en una próxima entrega.

Entre los nombres mencionados como posibles relevos aparecen Rubén Galindo y Andrea Rodríguez, actual productora del programa Hoy. También trascendió que Galindo tendría una reunión con ejecutivos de la televisora para abordar el proyecto.

Rosa María Noguerón (Rosa María Noguerón Instagram @maria.nogueron)

En medio de estas versiones, Noguerón compartió una historia en Instagram que llamó la atención de los seguidores. En la imagen aparece observando el foro del programa junto al logotipo, acompañada únicamente por la frase “Gracias por tanto”.

Aunque el mensaje provocó especulaciones sobre una posible despedida, Noguerón no confirmó una renuncia, despido o salida de La Casa de los Famosos México, por lo que el significado de la publicación permanece abierto.

Las versiones sobre un eventual cambio también surgen mientras esta edición enfrenta cuestionamientos relacionados con el casting, las dinámicas y las decisiones de producción, principalmente entre usuarios de redes sociales.

La audiencia también se convirtió en parte de la conversación. Durante agosto, La Casa de los Famosos México registró aproximadamente 1.74 millones de espectadores, frente a 1.88 millones de MasterChef y 1.75 millones de Survivor.

Por ahora, las versiones sobre un relevo permanecen como información no confirmada, mientras Noguerón continúa al frente de la temporada actual y Televisa no ha anunciado oficialmente cambios para una siguiente edición.