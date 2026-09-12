La Secretaría de Marina activó el plan de contingencia tras detectarse un nuevo derrame de petróleo en el Golfo de México por una fuga en las instalaciones de Pemex al norte de Ciudad del Carmen.

De acuerdo con la información, la fuga de petróleo se identificó a las 6:45 horas de este viernes 10 de septiembre. Se reporta que el derrame se desplaza hacia el oeste del Golfo de México.

El incidente fue reportado por el Observatorio Permanente del Golfo de México, que mantiene un monitoreo continuo de la mancha de hidrocarburo mediante imágenes satelitales y modelos de pronóstico.

Marina activa plan de contingencia por nuevo derrame de petróleo en el Golfo de México (Redes sociales)

Nuevo derrame petrolero en el Golfo de México desata plan de contingencia de la Marina

Tras detectarse una fuga en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), frente a las costas de Campeche, Marina activó su plan local de contingencia en el Golfo de México.

Modelos de la trayectoria de la mancha proyectan que la mancha se desplaza hacia el oeste del Golfo de México. Es poco probable que el petróleo llegue a la costa o alcance áreas sensibles.

Ante el reporte, Marina puso en marcha acciones de contingencia para dar seguimiento al comportamiento del hidrocarburo y atender el incidente. Pemex ya trabaja en la fuga de petróleo.

El nuevo derrame vuelve a poner bajo atención las condiciones de seguridad y respuesta ante incidentes relacionados con hidrocarburos en el Golfo de México, particularmente después de la emergencia en febrero de 2026.

El Observatorio Permanente del Golfo de México mantienen el seguimiento del incidente mientras continúan las labores para determinar las características y alcance de la fuga.