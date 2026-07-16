Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California aseguró que Marina del Pilar Álvarez se hizo la “inocente palomita” al acusarlo de ponerle una trampa pero aclaró que no piensa demandarla.

De acuerdo con Jaime Bonilla, la gobernadora de Baja California se sintió acorralada tras la difusión de audios donde supuestamente habla con autoridades estadounidenses y por ello lo señaló.

Asimismo, cuestionó que, pese a tenerlo judicializado,”ahora resulta que recibe consejos de mí” y aseguró que las afirmaciones de Marina del Pilar Álvarez fue para intentar “salvarse”.

“Ella hizo todo eso por su cuenta. en una desesperación por salvarse…pues de las autoridades, de las acusaciones que tiene en Estados Unidos, los señalamientos que ha tenido” Jaime Bonilla

“Vamos a esperar los tiempos”: Jaime Bonilla aclara que no busca demandar a Marina del Pilar

De acuerdo con Jaime Bonilla, ningún proceso jurídico que pudiera iniciar en este momento contra Marina del Pilar Ávila va a prosperar, por lo que no buscará demandarla.

Sin embargo, aseguró en entrevista para Azucena Uresti que se reservará el derecho a actuar cuando lo considere prudente.

“Yo no soy de las personas que empiezan a decir: La voy a demandar” simple y sencillamente la Coca-Cola se toma fría, vamos a esperar los tiempos. Nosotros sabemos perfectamente que cualquier acción que tomemos nosotros no va a prosperar con este gobierno, así no hay que hacernos tontos… pero nos reservamos el derecho de actuar en el momento que sea adecuado” Jaime Bonilla

De acuerdo con Jaime Bonilla, demandar actualmente sería “una tontería”; sin embargo, no descarta hacerlo después de que concluya el gobierno de Marina del Pilar Ávila tanto en México como en Estados Unidos.

Jaime Bonilla niega haber “ayudado” a Marina del Pilar a contactar a autoridades de Estados Unidos

Por otra parte, Jaime Bonilla señaló que no tiene sentido que Marina del Pilar Álvarez pudiera tomar un consejo de su parte cuando “lo tiene judicializado”.

“Ahora resulta que recibe consejos de mí ahora que yo soy el que le digo este qué es lo que debe de hacer. O sea, es está enredada tan feo ella en todas sus mentiras” Jaime Bonilla

El ex gobernador señaló que se sorprendió cuando escuchó la conferencia donde lo señalaba de tenderle una trampa.

“Se encuentra atrapada, pues no hallaba a quien culpar”, aseguró el exgobernador ante los señalamientos de Marina del Pilar Álvarez tras la filtración de audios sobre supuestas conversaciones con autoridades de seguridad estadounidenses.

Asimismo, cuestionó la forma en la que la gobernadora Marina del Pilar Ávila llegó a Estados Unidos para sostener la supuesta reunión pues no ha recuperado su visa.