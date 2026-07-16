El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, negó haber ayudado a Marina del Pilar Ávila para reunirse con funcionarios de Estados Unidos a raíz de los audios.

“Se me hace raro que diga que yo me ofrecí para ayudarle”. Jaime Bonilla, coordinador del PT en Baja California

Jaime Bonilla rechazó tener la influencia necesaria para juntar al FBI y el Departamento de Estado de Estados Unidos, además desconoce sobre la reunión que se habría organizado.

Aclaró que si previo había defendido a Marina del Pilar Ávila cuando le removieron la visa al asegurar que habría sido causa externa, lo hizo con el beneficio de la duda.

Jaime Bonilla niega saber ayudado a Marina del Pilar Ávila

El exgobernador de Baja California negó haber cruzado a Marina del Pilar Ávila para ayudarla a recuperar su visa, lo que acorde con la mandataria, derivó en la reunión y los audios filtrados.

El coordinador del PT también señaló que Marina del Pilar Ávila había rechazado incluso la ayuda externa por el tema de su visa, por lo cual a Jaime Bonilla le extrañan sus declaraciones.

Fue en entrevista con Pamela Cerdeira que Jaime Bonilla apuntó que los argumentos de Marina del Pilar Ávila no tendrían sentido, ya que rechaza, no tiene poder suficiente.

Jaime Bonilla afirmó que se le hace muy raro que alguien haya pasado a Marina del Pilar Ávila a Estados Unidos para grabarla, cuestionando a su vez a sus asesores.

Afirmó que si anteriormente la defendió, no le presentó a quien pudiera ayudar a Marina del Pilar Ávila, y Jaime Bonilla agregó que no tiene idea sobre la reunión en Estados Unidos.