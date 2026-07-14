El diputado Ricardo Monreal aconsejó a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, denunciar espionaje tras la filtración de audios en los que presuntamente negociaba con agentes de Estados Unidos el regreso de su visa.

Yo lo que le recomendaría a ella es que demande por espionaje, y demande contra quién le está espiando ilegalmente, independientemente de lo que tenga que hacer Ricardo Monreal, diputado de Morena

Ricardo Monreal subrayó que las grabaciones no constituyen delito, pero sí representan un riesgo de nuevas filtraciones.

Aunque Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch aclararon que no hay información sensible en los audios, Ricardo Monreal insistió en que la vía legal es necesaria para proteger a la gobernadora de Baja California.

Ricardo Monreal asegura que las grabaciones de Marina del Pilar no constituyen delito

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal afirmó que la gobernadora Marina del Pilar Ávila fue víctima de espionaje debido a la filtración de dos audios de conversaciones privadas, por lo que le sugirió presentar denuncias penales.

Comentó que en el futuro podrían filtrarse más audios de la gobernadora de Baja California, producto de espionaje en su contra, aunque aclaró que por ahora no hay delitos que perseguir.

No obstante, Ricardo Monreal señaló que, si hay delitos en este caso, deberían ser investigados, pero sostuvo que no se debe sacar provecho político de este hecho.

De la grabación no se intuye delito alguno; sin embargo, tampoco soy defensor de nadie, que si hay delitos se investigue y que si hay conducta antijurídica, sea la autoridad la que lo determine, pero no abusaré de mi condición de diputado para lanzar acusaciones al aire Ricardo Monreal, diputado de Morena

Según explicó el diputado, Omar García Harfuch fue claro al precisar que ningún gobernador tiene acceso a información confidencial o delicada en materia de seguridad pública federal, por lo que el riesgo de las conversaciones es nulo.

Marina del Pilar presenta plan para San Quintín con inversión histórica en infraestructura y bienestar. (Cortesía)

Ricardo Monreal compara situación de Chihuahua y Baja California

Cuestionado sobre si Marina del Pilar Ávila debería pedir o no licencia para seguir las investigaciones, el diputado Ricardo Monreal dijo que eso sería decisión de ella y comparó la situación con la gobernadora de Chihuahua.

Sostuvo que Maru Campos no pidió separarse del cargo en aquel estado, a pesar de que se demostró la presencia de agentes extranjeros vestidos de policía local, un hecho que consideró “muy grave”.