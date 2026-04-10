Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana, Baja California, informó que dejará Morena a pesar de que hace poco más de un año recobró su inscripción en el partido tras su expulsión en 2024.

“Hoy me separo de un lugar que dejó de ser lo que prometía ser. Veo con tristeza que ya no es el movimiento que formamos, veo mentiras y traiciones, la honestidad dejó de ser un principio fundamental”. Montserrat Caballero

A través de redes sociales, Montserrat Caballero dijo que Morena ya no tiene la esencia con la que fue formado, por lo que ha decidido dejar el partido; “Prefiero irme con dignidad”, dijo.

Monserrat Caballero Ramírez

Montserrat Caballero deja Morena tras decir que movimiento ha perdido su esencia

Montserrat Caballero publicó en redes que se separa de Morena ya que ve en el movimiento “mentiras y traiciones”, así que prefiere irse con dignidad antes de perderla dentro del partido.

“Prefiero irme con dignidad que quedarme con vergüenza”. Montserrat Caballero

La salida de Montserrat Caballero de Morena se da a poco más de un año de su reincorporación al partido luego de ser expulsada en 2024 por, presuntamente, apoyar a una candidata del PAN.

Pese a que Montserrat Caballero negó las acusaciones internas de Morena, la exalcaldesa dejó el partido hasta marzo de 2025, mes en el que logró reincorporarse al movimiento.

Asimismo, Montserrat Caballero dijo que abandona el partido, pero no los principios con los que se fundó Morena pues “lo morena lo lleva en la piel” e invitó a sus miembros volver a ellos.

Cabe mencionar que, hasta el momento, Montserrat Caballero no ha definido si buscará una candidatura en el estado de Baja California, sin embargo, no cierra la puerta a participar en las elecciones 2027.